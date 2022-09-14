Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,30% - до 1,6996 маната, курс рубля вырос на 2,24 % - 0,0274 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6996
|
1 Российский рубль
|
0,0274
|
1 Австралийский доллар
|
1,1455
|
1 Аргентинское песо
|
0,0119
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3274
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0977
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1223
|
1 Чешская крона
|
0,0693
|
100 Чилийских песо
|
0,1853
|
1 Китайский юань
|
0,2443
|
1 Датская крона
|
0,2285
|
1 Грузинский лари
|
0,6007
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0214
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9593
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1593
|
1 Швейцарский франк
|
1,7697
|
1 Израильский шекель
|
0,4952
|
1 Канадский доллар
|
1,2917
|
1 Кувейтский динар
|
5,5078
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3756
|
1 Мексиканское песо
|
0,0849
|
1 Молдавский лей
|
0,0883
|
1 Египетский фунт
|
0,0878
|
1 Норвежская крона
|
0,1682
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3601
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2105
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2215
|
1 Турецкая лира
|
0,0931
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0547
|
1 Таджикский сомони
|
0,1668
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,1827
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0210
|
Золото (1 унция)
|
2897,2845
|
Серебро (1 унция)
|
33,8586
|
Платина (1 унция)
|
1507,2540
|
Палладий (1 унция)
|
3663,4210