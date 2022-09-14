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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,30% - до 1,6996 маната, курс рубля вырос на 2,24 % - 0,0274 маната.
Финансы
14 сентября 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,30% - до 1,6996 маната, курс рубля вырос на 2,24 % - 0,0274 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6996

1 Российский рубль

0,0274

1 Австралийский доллар

1,1455

1 Аргентинское песо

0,0119

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3274

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0977

100 Вон Республики Корея

0,1223

1 Чешская крона

0,0693

100 Чилийских песо

0,1853

1 Китайский юань

0,2443

1 Датская крона

0,2285

1 Грузинский лари

0,6007

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0214

1 Британский фунт стерлингов

1,9593

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1593

1 Швейцарский франк

1,7697

1 Израильский шекель

0,4952

1 Канадский доллар

1,2917

1 Кувейтский динар

5,5078

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3756

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0883

1 Египетский фунт

0,0878

1 Норвежская крона

0,1682

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3601

1 Сингапурский доллар

1,2105

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2215

1 Турецкая лира

0,0931

1 Тайваньский доллар

0,0547

1 Таджикский сомони

0,1668

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1827

1 Новозеландский доллар

1,0210

Золото (1 унция)

2897,2845

Серебро (1 унция)

33,8586

Платина (1 унция)

1507,2540

Палладий (1 унция)

3663,4210
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.09.2022)

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