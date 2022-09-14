Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,30% - до 1,6996 маната, курс рубля вырос на 2,24 % - 0,0274 маната.

https://static.report.az/photo/e473653b-95c5-327c-9199-933858ef5790.jpg https://static.report.az/photo/e473653b-95c5-327c-9199-933858ef5790.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,30% - до 1,6996 маната, курс рубля вырос на 2,24 % - 0,0274 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6996 1 Российский рубль 0,0274 1 Австралийский доллар 1,1455 1 Аргентинское песо 0,0119 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3274 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0977 100 Вон Республики Корея 0,1223 1 Чешская крона 0,0693 100 Чилийских песо 0,1853 1 Китайский юань 0,2443 1 Датская крона 0,2285 1 Грузинский лари 0,6007 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0214 1 Британский фунт стерлингов 1,9593 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1593 1 Швейцарский франк 1,7697 1 Израильский шекель 0,4952 1 Канадский доллар 1,2917 1 Кувейтский динар 5,5078 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0207 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3756 1 Мексиканское песо 0,0849 1 Молдавский лей 0,0883 1 Египетский фунт 0,0878 1 Норвежская крона 0,1682 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3601 1 Сингапурский доллар 1,2105 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2215 1 Турецкая лира 0,0931 1 Тайваньский доллар 0,0547 1 Таджикский сомони 0,1668 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,1827 1 Новозеландский доллар 1,0210 Золото (1 унция) 2897,2845 Серебро (1 унция) 33,8586 Платина (1 унция) 1507,2540 Палладий (1 унция) 3663,4210 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.09.2022)