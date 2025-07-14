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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 июля 2025 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 1,9847 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5% - до 2,1795 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9847

100 российских рублей

2,1795

1 австралийский доллар

1,1154

1 белорусский рубль

0,5728

1 болгарский лев

1,0157

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1232

1 чешская крона

0,0804

1 китайский юань

0,2371

1 датская крона

0,2660

1 грузинский лари

0,6263

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,2905

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1773

1 швейцарский франк

2,1321

1 израильский шекель

0,5095

1 канадский доллар

1,2410

1 кувейтский динар

5,5620

100 казахстанских тенге

0,3245

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4961

1 молдавский лей

0,1007

1 норвежская крона

0,1673

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5956

1 польский злотый

0,4648

1 румынский лей

0,3908

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3264

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3284

1 Турецкая лира

0,0423

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1535

1 Новозеландский доллар

1,0169

Золото

5711,7620

Серебро

66,3965

Платина

2372,2565

Палладий

2076,5245
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.07.2025)

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