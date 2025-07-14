Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 1,9847 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5% - до 2,1795 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9847
|
100 российских рублей
|
2,1795
|
1 австралийский доллар
|
1,1154
|
1 белорусский рубль
|
0,5728
|
1 болгарский лев
|
1,0157
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1232
|
1 чешская крона
|
0,0804
|
1 китайский юань
|
0,2371
|
1 датская крона
|
0,2660
|
1 грузинский лари
|
0,6263
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,2905
|
10 000 иранских риалов
|
0,0283
|
1 шведская крона
|
0,1773
|
1 швейцарский франк
|
2,1321
|
1 израильский шекель
|
0,5095
|
1 канадский доллар
|
1,2410
|
1 кувейтский динар
|
5,5620
|
100 казахстанских тенге
|
0,3245
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4961
|
1 молдавский лей
|
0,1007
|
1 норвежская крона
|
0,1673
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5956
|
1 польский злотый
|
0,4648
|
1 румынский лей
|
0,3908
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3264
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3284
|
1 Турецкая лира
|
0,0423
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1535
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0169
|
Золото
|
5711,7620
|
Серебро
|
66,3965
|
Платина
|
2372,2565
|
Палладий
|
2076,5245