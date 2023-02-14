Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,68%, составив 1,8254 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8254
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,1845
|
1 Аргентинское песо
|
0,0089
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3288
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0953
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1341
|
1 Чешская крона
|
0,0768
|
100 Чилийских песо
|
0,2143
|
1 Китайский юань
|
0,2495
|
1 Датская крона
|
0,2450
|
1 Грузинский лари
|
0,6399
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0652
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1641
|
1 Швейцарский франк
|
1,8522
|
1 Израильский шекель
|
0,4835
|
1 Канадский доллар
|
1,2748
|
1 Кувейтский динар
|
5,5558
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3909
|
1 Мексиканское песо
|
0,0916
|
1 Молдавский лей
|
0,0907
|
1 Египетский фунт
|
0,0557
|
1 Норвежская крона
|
0,1684
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3813
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2809
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2729
|
1 Турецкая лира
|
0,0902
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0563
|
1 Таджикский сомони
|
0,1656
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2893
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0786
|
Золото (1 унция)
|
3160,0535
|
Серебро (1 унция)
|
37,0926
|
Платина (1 унция)
|
1630,9800
|
Палладий (1 унция)
|
2676,8795