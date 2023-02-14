Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,68%, составив 1,8254 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,68%, составив 1,8254 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8254 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,1845 1 Аргентинское песо 0,0089 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3288 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0953 100 Вон Республики Корея 0,1341 1 Чешская крона 0,0768 100 Чилийских песо 0,2143 1 Китайский юань 0,2495 1 Датская крона 0,2450 1 Грузинский лари 0,6399 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0652 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1641 1 Швейцарский франк 1,8522 1 Израильский шекель 0,4835 1 Канадский доллар 1,2748 1 Кувейтский динар 5,5558 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3909 1 Мексиканское песо 0,0916 1 Молдавский лей 0,0907 1 Египетский фунт 0,0557 1 Норвежская крона 0,1684 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3813 1 Сингапурский доллар 1,2809 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2729 1 Турецкая лира 0,0902 1 Тайваньский доллар 0,0563 1 Таджикский сомони 0,1656 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2893 1 Новозеландский доллар 1,0786 Золото (1 унция) 3160,0535 Серебро (1 унция) 37,0926 Платина (1 унция) 1630,9800 Палладий (1 унция) 2676,8795 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.02.2023)