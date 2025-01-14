Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 1,7426 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,9% - до 1,6534 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7426
|
100 российских рублей
|
1,6534
|
1 австралийский доллар
|
1,0520
|
1 белорусский рубль
|
0,4932
|
1 болгарский лев
|
0,8902
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1163
|
1 чешская крона
|
0,0691
|
1 китайский юань
|
0,2319
|
1 датская крона
|
0,2336
|
1 грузинский лари
|
0,5999
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,0758
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1513
|
1 швейцарский франк
|
1,8562
|
1 израильский шекель
|
0,4683
|
1 канадский доллар
|
1,1824
|
1 кувейтский динар
|
5,5061
|
100 казахстанских тенге
|
0,3204
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4228
|
1 молдавский лей
|
0,0912
|
1 норвежская крона
|
0,1489
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6101
|
1 польский злотый
|
0,4079
|
1 румынский лей
|
0,3504
|
1 сербский динар
|
0,0149
|
1 сингапурский доллар
|
1,2411
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,1966
|
1 Турецкая лира
|
0,0479
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0401
|
100 Японских йен
|
1,0793
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9533
|
Золото
|
4545,4515
|
Серебро
|
50,4866
|
Платина
|
1633,8870
|
Палладий
|
1611,7360