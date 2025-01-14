Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 1,7426 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,9% - до 1,6534 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7426 100 российских рублей 1,6534 1 австралийский доллар 1,0520 1 белорусский рубль 0,4932 1 болгарский лев 0,8902 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1163 1 чешская крона 0,0691 1 китайский юань 0,2319 1 датская крона 0,2336 1 грузинский лари 0,5999 1 гонконгский доллар 0,2184 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,0758 10 000 иранских риалов 0,0294 1 шведская крона 0,1513 1 швейцарский франк 1,8562 1 израильский шекель 0,4683 1 канадский доллар 1,1824 1 кувейтский динар 5,5061 100 казахстанских тенге 0,3204 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4228 1 молдавский лей 0,0912 1 норвежская крона 0,1489 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6101 1 польский злотый 0,4079 1 румынский лей 0,3504 1 сербский динар 0,0149 1 сингапурский доллар 1,2411 1 Риал Саудовской Аравии 0,4529 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,1966 1 Турецкая лира 0,0479 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0401 100 Японских йен 1,0793 1 Новозеландский доллар 0,9533 Золото 4545,4515 Серебро 50,4866 Платина 1633,8870 Палладий 1611,7360 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.01.2025)