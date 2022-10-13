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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,6496 маната, курс рубля вырос на 0,39% - до 0,0261 маната.
Финансы
13 октября 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,6496 маната, курс рубля вырос на 0,39% - до 0,0261 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6496

1 Российский рубль

0,0261

1 Австралийский доллар

1,0668

1 Аргентинское песо

0,0113

1 Белорусский рубль

0,6705

1 Бразильский реал

0,3205

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0928

100 Вон Республики Корея

0,1190

1 Чешская крона

0,0672

100 Чилийских песо

0,1801

1 Китайский юань

0,2367

1 Датская крона

0,2218

1 Грузинский лари

0,6115

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

1,8848

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1499

1 Швейцарский франк

1,7041

1 Израильский шекель

0,4769

1 Канадский доллар

1,2298

1 Кувейтский динар

5,4759

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0206

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3626

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0876

1 Египетский фунт

0,0864

1 Норвежская крона

0,1577

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3409

1 Сингапурский доллар

1,1854

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1690

1 Турецкая лира

0,0915

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1663

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1578

1 Новозеландский доллар

0,9542

Золото (1 унция)

2838,6260

Серебро (1 унция)

32,2792

Платина (1 унция)

1503,4885

Палладий (1 унция)

3641,8590
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2022)

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