Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,6496 маната, курс рубля вырос на 0,39% - до 0,0261 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6496
|
1 Российский рубль
|
0,0261
|
1 Австралийский доллар
|
1,0668
|
1 Аргентинское песо
|
0,0113
|
1 Белорусский рубль
|
0,6705
|
1 Бразильский реал
|
0,3205
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0928
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1190
|
1 Чешская крона
|
0,0672
|
100 Чилийских песо
|
0,1801
|
1 Китайский юань
|
0,2367
|
1 Датская крона
|
0,2218
|
1 Грузинский лари
|
0,6115
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,8848
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1499
|
1 Швейцарский франк
|
1,7041
|
1 Израильский шекель
|
0,4769
|
1 Канадский доллар
|
1,2298
|
1 Кувейтский динар
|
5,4759
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0206
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3626
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0876
|
1 Египетский фунт
|
0,0864
|
1 Норвежская крона
|
0,1577
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3409
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1854
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1690
|
1 Турецкая лира
|
0,0915
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1663
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1578
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9542
|
Золото (1 унция)
|
2838,6260
|
Серебро (1 унция)
|
32,2792
|
Платина (1 унция)
|
1503,4885
|
Палладий (1 унция)
|
3641,8590