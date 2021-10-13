Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,9637, курс рубля не изменился - 0,0237 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9637 1 Российский рубль 0,0237 1 Австралийский доллар 1,2474 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6878 1 Бразильский реал 0,3069 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1136 100 Вон Республики Корея 0,1424 1 Чешская крона 0,0773 100 Чилийских песо 0,2066 1 Китайский юань 0, 2637 1 Датская крона 0,2639 1 Грузинский лари 0, 5424 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,3145 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1939 1 Швейцарский франк 1,8290 1 Израильский шекель 0, 5259 1 Канадский доллар 1,3651 1 Кувейтский динар 5,6318 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4086 1 Мексиканское песо 0,0819 1 Молдавский лей 0,0978 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1990 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4282 1 Сингапурский доллар 1,2550 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3953 1 Турецкая лира 0,1881 1 Тайваньский доллар 0,0604 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0646 100 Японских йен 1,4982 1 Новозеландский доллар 1,1800 Золото (1 унция) 2996,9555 Серебро (1 унция) 38,5563 Платина (1 унция) 1716,8045 Палладий (1 унция) 3484,1245 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.10.2021)