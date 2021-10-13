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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 октября 2021 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,9637, курс рубля не изменился - 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9637

1 Российский рубль

0,0237

1 Австралийский доллар

1,2474

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6878

1 Бразильский реал

0,3069

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1136

100 Вон Республики Корея

0,1424

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2066

1 Китайский юань

0, 2637

1 Датская крона

0,2639

1 Грузинский лари

0, 5424

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3145

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1939

1 Швейцарский франк

1,8290

1 Израильский шекель

0, 5259

1 Канадский доллар

1,3651

1 Кувейтский динар

5,6318

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4086

1 Мексиканское песо

0,0819

1 Молдавский лей

0,0978

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1990

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4282

1 Сингапурский доллар

1,2550

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3953

1 Турецкая лира

0,1881

1 Тайваньский доллар

0,0604

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0646

100 Японских йен

1,4982

1 Новозеландский доллар

1,1800

Золото (1 унция)

2996,9555

Серебро (1 унция)

38,5563

Платина (1 унция)

1716,8045

Палладий (1 унция)

3484,1245
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2021)

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