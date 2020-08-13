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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,07%
Финансы
13 августа 2020 г. 09:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% и составил 2,0061 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0061

1 Российский рубль

0.0231

1 Австралийский доллар

1.2177

1 Аргентинское песо

0.0233

1 Белорусский рубль

0.6916

1 Бразильский реал

0.3129

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0973

100 Вон Республики Корея

0.1435

1 Чешская крона

0.0768

100 Чилийских песо

0.2145

1 Китайский юань

0.2449

1 Датская крона

0.2694

1 Грузинский лари

0.5519

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2185

100 Индонезийских рупий

0.0115

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1959

1 Швейцарский франк

1.8652

1 Израильский шекель

0.4987

1 Канадский доллар

1.2838

1 Кувейтский динар

5.5584

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0218

100 Ливанских фунтов

0.1126

1 Малазийский ринггит

0.4054

1 Мексиканское песо

0.0760

1 Молдавский лей

0.1023

1 Египетский фунт

0.1066

1 Норвежская крона

0.1905

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4556

1 Сингапурский доллар

1.2388

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.3935

1 Турецкая лира

0.2320

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1648

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0618

100 Японских йен

1.5920

1 Новозеландский доллар

1.1158

Золото (1 унция)

3273.3075

Серебро (1 унция)

43.8575

Платина (1 унция)

1595.2800

Палладий (1 унция)

3687.7845
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.08.2020)

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