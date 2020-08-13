Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% и составил 2,0061 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0061
|
1 Российский рубль
|
0.0231
|
1 Австралийский доллар
|
1.2177
|
1 Аргентинское песо
|
0.0233
|
1 Белорусский рубль
|
0.6916
|
1 Бразильский реал
|
0.3129
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.0973
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1435
|
1 Чешская крона
|
0.0768
|
100 Чилийских песо
|
0.2145
|
1 Китайский юань
|
0.2449
|
1 Датская крона
|
0.2694
|
1 Грузинский лари
|
0.5519
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2185
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0115
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1959
|
1 Швейцарский франк
|
1.8652
|
1 Израильский шекель
|
0.4987
|
1 Канадский доллар
|
1.2838
|
1 Кувейтский динар
|
5.5584
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0218
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4054
|
1 Мексиканское песо
|
0.0760
|
1 Молдавский лей
|
0.1023
|
1 Египетский фунт
|
0.1066
|
1 Норвежская крона
|
0.1905
|
100 Узбекских сум
|
0.0166
|
1 Польский злотый
|
0.4556
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2388
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3935
|
1 Турецкая лира
|
0.2320
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0578
|
1 Таджикский сомони
|
0.1648
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0618
|
100 Японских йен
|
1.5920
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1158
|
Золото (1 унция)
|
3273.3075
|
Серебро (1 унция)
|
43.8575
|
Платина (1 унция)
|
1595.2800
|
Палладий (1 унция)
|
3687.7845