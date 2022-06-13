Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,36% - до 1,7830, курс рубля на 0,68% - до 0,0292 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7830
|
1 Российский рубль
|
0,0292
|
1 Австралийский доллар
|
1,1931
|
1 Аргентинское песо
|
0,0140
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3409
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1063
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1321
|
1 Чешская крона
|
0,0722
|
100 Чилийских песо
|
0,2012
|
1 Китайский юань
|
0,2523
|
1 Датская крона
|
0,2397
|
1 Грузинский лари
|
0,5752
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0217
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0881
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1689
|
1 Швейцарский франк
|
1,7187
|
1 Израильский шекель
|
0,4990
|
1 Канадский доллар
|
1,3263
|
1 Кувейтский динар
|
5,5416
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3850
|
1 Мексиканское песо
|
0,0845
|
1 Молдавский лей
|
0,0894
|
1 Египетский фунт
|
0,0909
|
1 Норвежская крона
|
0,1739
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3861
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2225
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2777
|
1 Турецкая лира
|
0,0984
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0571
|
1 Таджикский сомони
|
0,1445
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0576
|
100 Японских йен
|
1,2585
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0768
|
Золото (1 унция)
|
3166,9980
|
Серебро (1 унция)
|
36,8050
|
Платина (1 унция)
|
1638,9445
|
Палладий (1 унция)
|
3253,5705