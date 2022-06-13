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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 июня 2022 г. 09:59
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,36% - до 1,7830, курс рубля на 0,68% - до 0,0292 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7830

1 Российский рубль

0,0292

1 Австралийский доллар

1,1931

1 Аргентинское песо

0,0140

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3409

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1063

100 Вон Республики Корея

0,1321

1 Чешская крона

0,0722

100 Чилийских песо

0,2012

1 Китайский юань

0,2523

1 Датская крона

0,2397

1 Грузинский лари

0,5752

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0217

1 Британский фунт стерлингов

2,0881

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1689

1 Швейцарский франк

1,7187

1 Израильский шекель

0,4990

1 Канадский доллар

1,3263

1 Кувейтский динар

5,5416

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3850

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0894

1 Египетский фунт

0,0909

1 Норвежская крона

0,1739

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3861

1 Сингапурский доллар

1,2225

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2777

1 Турецкая лира

0,0984

1 Тайваньский доллар

0,0571

1 Таджикский сомони

0,1445

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0576

100 Японских йен

1,2585

1 Новозеландский доллар

1,0768

Золото (1 унция)

3166,9980

Серебро (1 унция)

36,8050

Платина (1 унция)

1638,9445

Палладий (1 унция)

3253,5705
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.06.2022)

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