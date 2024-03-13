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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 марта 2024 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8569 маната, курс рубля - на 1,6 %, составив 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8569

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1241

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3419

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0910

100 Вон Республики Корея

0,1293

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1771

1 Китайский юань

0,2365

1 Датская крона

0,2490

1 Грузинский лари

0,6407

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1744

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1661

1 Швейцарский франк

1,9363

1 Израильский шекель

0,4648

1 Канадский доллар

1,2597

1 Кувейтский динар

5,5351

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3628

1 Мексиканское песо

0,1012

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,0348

1 Норвежская крона

0,1617

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4330

1 Сингапурский доллар

1,2758

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2689

1 Турецкая лира

0,0530

1 Тайваньский доллар

0,0540

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0444

100 Японских йен

1,1516

1 Новозеландский доллар

1,0473

Золото (1 унция)

3670,5975

Серебро (1 унция)

40,9862

Платина (1 унция)

1572,5935

Палладиум (1 унция)

1766,4530
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.03.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.03.2024)

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