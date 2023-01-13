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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2023) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,63% - до 1,8427 маната, курс рубля - на 3,31% - до 0,0250 маната.
Финансы
13 января 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,63% - до 1,8427 маната, курс рубля - на 3,31% - до 0,0250 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8427

1 Российский рубль

0,0250

1 Австралийский доллар

1,1821

1 Аргентинское песо

0,0094

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3333

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1015

100 Вон Республики Корея

0,1367

1 Чешская крона

0,0766

100 Чилийских песо

0,2077

1 Китайский юань

0,2526

1 Датская крона

0,2477

1 Грузинский лари

0,6348

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0209

1 Британский фунт стерлингов

2,0721

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1630

1 Швейцарский франк

1,8289

1 Израильский шекель

0,4982

1 Канадский доллар

1,2698

1 Кувейтский динар

5,5636

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,3918

1 Мексиканское песо

0,0901

1 Молдавский лей

0,0889

1 Египетский фунт

0,0574

1 Норвежская крона

0,1714

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3924

1 Сингапурский доллар

0,2842

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2852

1 Турецкая лира

0,0905

1 Тайваньский доллар

0,0559

1 Таджикский сомони

0,1659

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,3156

1 Новозеландский доллар

1,0832

Золото (1 унция)

3223,1150

Серебро (1 унция)

40,3707

Платина (1 унция)

1816,6200

Палладий (1 унция)

3070,1575
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.01.2023)

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