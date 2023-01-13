Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,63% - до 1,8427 маната, курс рубля - на 3,31% - до 0,0250 маната.

https://static.report.az/photo/b7364369-4eb1-37c8-af01-649b7fb0019d.jpg https://static.report.az/photo/b7364369-4eb1-37c8-af01-649b7fb0019d.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,63% - до 1,8427 маната, курс рубля - на 3,31% - до 0,0250 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8427 1 Российский рубль 0,0250 1 Австралийский доллар 1,1821 1 Аргентинское песо 0,0094 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3333 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1015 100 Вон Республики Корея 0,1367 1 Чешская крона 0,0766 100 Чилийских песо 0,2077 1 Китайский юань 0,2526 1 Датская крона 0,2477 1 Грузинский лари 0,6348 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0209 1 Британский фунт стерлингов 2,0721 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1630 1 Швейцарский франк 1,8289 1 Израильский шекель 0,4982 1 Канадский доллар 1,2698 1 Кувейтский динар 5,5636 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,3918 1 Мексиканское песо 0,0901 1 Молдавский лей 0,0889 1 Египетский фунт 0,0574 1 Норвежская крона 0,1714 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3924 1 Сингапурский доллар 0,2842 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2852 1 Турецкая лира 0,0905 1 Тайваньский доллар 0,0559 1 Таджикский сомони 0,1659 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,3156 1 Новозеландский доллар 1,0832 Золото (1 унция) 3223,1150 Серебро (1 унция) 40,3707 Платина (1 унция) 1816,6200 Палладий (1 унция) 3070,1575 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.01.2023)