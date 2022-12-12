Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,58% до 1,7876 маната, курс рубля вырос на 0,37% до 0,0272 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,58% до 1,7876 маната, курс рубля вырос на 0,37% до 0,0272 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7876 1 Российский рубль 0,0272 1 Австралийский доллар 1,1521 1 Аргентинское песо 0,0100 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3240 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0978 100 Вон Республики Корея 0,1298 1 Чешская крона 0,0736 100 Чилийских песо 0,1972 1 Китайский юань 0,2436 1 Датская крона 0,2404 1 Грузинский лари 0,6357 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0794 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1642 1 Швейцарский франк 1,8160 1 Израильский шекель 0,4959 1 Канадский доллар 1,2451 1 Кувейтский динар 5,5372 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,3847 1 Мексиканское песо 0,0859 1 Молдавский лей 0,0879 1 Египетский фунт 0,0691 1 Норвежская крона 0,1698 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3811 1 Сингапурский доллар 1,2547 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2592 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0554 1 Таджикский сомони 0,1674 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2413 1 Новозеландский доллар 1,0873 Золото (1 унция) 3038,2145 Серебро (1 унция) 39,5927 Платина (1 унция) 1726,7240 Палладий (1 унция) 3298,1020 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.12.2022)