Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,58% до 1,7876 маната, курс рубля вырос на 0,37% до 0,0272 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7876
|
1 Российский рубль
|
0,0272
|
1 Австралийский доллар
|
1,1521
|
1 Аргентинское песо
|
0,0100
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3240
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0978
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1298
|
1 Чешская крона
|
0,0736
|
100 Чилийских песо
|
0,1972
|
1 Китайский юань
|
0,2436
|
1 Датская крона
|
0,2404
|
1 Грузинский лари
|
0,6357
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0794
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1642
|
1 Швейцарский франк
|
1,8160
|
1 Израильский шекель
|
0,4959
|
1 Канадский доллар
|
1,2451
|
1 Кувейтский динар
|
5,5372
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3847
|
1 Мексиканское песо
|
0,0859
|
1 Молдавский лей
|
0,0879
|
1 Египетский фунт
|
0,0691
|
1 Норвежская крона
|
0,1698
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3811
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2547
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2592
|
1 Турецкая лира
|
0,0912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1674
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2413
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0873
|
Золото (1 унция)
|
3038,2145
|
Серебро (1 унция)
|
39,5927
|
Платина (1 унция)
|
1726,7240
|
Палладий (1 унция)
|
3298,1020