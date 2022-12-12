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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,58% до 1,7876 маната, курс рубля вырос на 0,37% до 0,0272 маната.
Финансы
12 декабря 2022 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,58% до 1,7876 маната, курс рубля вырос на 0,37% до 0,0272 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7876

1 Российский рубль

0,0272

1 Австралийский доллар

1,1521

1 Аргентинское песо

0,0100

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3240

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0978

100 Вон Республики Корея

0,1298

1 Чешская крона

0,0736

100 Чилийских песо

0,1972

1 Китайский юань

0,2436

1 Датская крона

0,2404

1 Грузинский лари

0,6357

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0794

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1642

1 Швейцарский франк

1,8160

1 Израильский шекель

0,4959

1 Канадский доллар

1,2451

1 Кувейтский динар

5,5372

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,3847

1 Мексиканское песо

0,0859

1 Молдавский лей

0,0879

1 Египетский фунт

0,0691

1 Норвежская крона

0,1698

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3811

1 Сингапурский доллар

1,2547

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2592

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1674

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2413

1 Новозеландский доллар

1,0873

Золото (1 унция)

3038,2145

Серебро (1 унция)

39,5927

Платина (1 унция)

1726,7240

Палладий (1 унция)

3298,1020
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.12.2022)

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