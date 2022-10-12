Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,36% - до 1,6513 маната, курс рубля снизился на 2,99% - до 0,0260 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6513
|
1 Российский рубль
|
0,0260
|
1 Австралийский доллар
|
1,0650
|
1 Аргентинское песо
|
0,0113
|
1 Белорусский рубль
|
0,6706
|
1 Бразильский реал
|
0,3205
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0936
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1191
|
1 Чешская крона
|
0,0672
|
100 Чилийских песо
|
0,1831
|
1 Китайский юань
|
0,2372
|
1 Датская крона
|
0,2220
|
1 Грузинский лари
|
0,6107
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,8685
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1497
|
1 Швейцарский франк
|
1,7056
|
1 Израильский шекель
|
0,4763
|
1 Канадский доллар
|
1,2311
|
1 Кувейтский динар
|
5,4759
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3629
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0877
|
1 Египетский фунт
|
0,0863
|
1 Норвежская крона
|
0,1583
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3409
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1821
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1701
|
1 Турецкая лира
|
0,0915
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1624
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9500
|
Золото (1 унция)
|
2835,3705
|
Серебро (1 унция)
|
32,5416
|
Платина (1 унция)
|
1519,4090
|
Палладий (1 унция)
|
3673,3175