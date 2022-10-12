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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 октября 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,36% - до 1,6513 маната, курс рубля снизился на 2,99% - до 0,0260 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6513

1 Российский рубль

0,0260

1 Австралийский доллар

1,0650

1 Аргентинское песо

0,0113

1 Белорусский рубль

0,6706

1 Бразильский реал

0,3205

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0936

100 Вон Республики Корея

0,1191

1 Чешская крона

0,0672

100 Чилийских песо

0,1831

1 Китайский юань

0,2372

1 Датская крона

0,2220

1 Грузинский лари

0,6107

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

1,8685

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1497

1 Швейцарский франк

1,7056

1 Израильский шекель

0,4763

1 Канадский доллар

1,2311

1 Кувейтский динар

5,4759

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3629

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0877

1 Египетский фунт

0,0863

1 Норвежская крона

0,1583

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3409

1 Сингапурский доллар

1,1821

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1701

1 Турецкая лира

0,0915

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1624

1 Новозеландский доллар

0,9500

Золото (1 унция)

2835,3705

Серебро (1 унция)

32,5416

Платина (1 унция)

1519,4090

Палладий (1 унция)

3673,3175
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.10.2022)

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