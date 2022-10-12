Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,36% - до 1,6513 маната, курс рубля снизился на 2,99% - до 0,0260 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6513 1 Российский рубль 0,0260 1 Австралийский доллар 1,0650 1 Аргентинское песо 0,0113 1 Белорусский рубль 0,6706 1 Бразильский реал 0,3205 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0936 100 Вон Республики Корея 0,1191 1 Чешская крона 0,0672 100 Чилийских песо 0,1831 1 Китайский юань 0,2372 1 Датская крона 0,2220 1 Грузинский лари 0,6107 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 1,8685 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1497 1 Швейцарский франк 1,7056 1 Израильский шекель 0,4763 1 Канадский доллар 1,2311 1 Кувейтский динар 5,4759 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0207 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3629 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0877 1 Египетский фунт 0,0863 1 Норвежская крона 0,1583 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3409 1 Сингапурский доллар 1,1821 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1701 1 Турецкая лира 0,0915 1 Тайваньский доллар 0,0533 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1624 1 Новозеландский доллар 0,9500 Золото (1 унция) 2835,3705 Серебро (1 унция) 32,5416 Платина (1 унция) 1519,4090 Палладий (1 унция) 3673,3175 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.10.2022)