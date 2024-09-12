Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8727 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0186 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8727
|
1 Российский рубль
|
0,0186
|
1 Австралийский доллар
|
1,1374
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3003
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0950
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1270
|
1 Чешская крона
|
0,0746
|
100 Чилийских песо
|
0,1803
|
1 Китайский юань
|
0,2388
|
1 Датская крона
|
0,2510
|
1 Грузинский лари
|
0,6306
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2182
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1637
|
1 Швейцарский франк
|
1,9924
|
1 Израильский шекель
|
0,4500
|
1 Канадский доллар
|
1,2526
|
1 Кувейтский динар
|
5,5629
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3924
|
1 Мексиканское песо
|
0,0859
|
1 Молдавский лей
|
0,0978
|
1 Египетский фунт
|
0,0351
|
1 Норвежская крона
|
0,1566
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4368
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3038
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2891
|
1 Турецкая лира
|
0,0500
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0529
|
1 Таджикский сомони
|
0,1598
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1906
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0458
|
Золото (1 унция)
|
4279,1380
|
Серебро (1 унция)
|
48,8572
|
Платина (1 унция)
|
1633,3685
|
Палладий (1 унция)
|
1739,5675