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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 сентября 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8727 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8727

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1374

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3003

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0950

100 Вон Республики Корея

0,1270

1 Чешская крона

0,0746

100 Чилийских песо

0,1803

1 Китайский юань

0,2388

1 Датская крона

0,2510

1 Грузинский лари

0,6306

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2182

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1637

1 Швейцарский франк

1,9924

1 Израильский шекель

0,4500

1 Канадский доллар

1,2526

1 Кувейтский динар

5,5629

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3924

1 Мексиканское песо

0,0859

1 Молдавский лей

0,0978

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1566

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4368

1 Сингапурский доллар

1,3038

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2891

1 Турецкая лира

0,0500

1 Тайваньский доллар

0,0529

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1906

1 Новозеландский доллар

1,0458

Золото (1 унция)

4279,1380

Серебро (1 унция)

48,8572

Платина (1 унция)

1633,3685

Палладий (1 унция)

1739,5675
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.09.2024)

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