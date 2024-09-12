Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8727 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8727 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1374 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3003 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0950 100 Вон Республики Корея 0,1270 1 Чешская крона 0,0746 100 Чилийских песо 0,1803 1 Китайский юань 0,2388 1 Датская крона 0,2510 1 Грузинский лари 0,6306 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2182 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1637 1 Швейцарский франк 1,9924 1 Израильский шекель 0,4500 1 Канадский доллар 1,2526 1 Кувейтский динар 5,5629 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3924 1 Мексиканское песо 0,0859 1 Молдавский лей 0,0978 1 Египетский фунт 0,0351 1 Норвежская крона 0,1566 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4368 1 Сингапурский доллар 1,3038 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2891 1 Турецкая лира 0,0500 1 Тайваньский доллар 0,0529 1 Таджикский сомони 0,1598 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1906 1 Новозеландский доллар 1,0458 Золото (1 унция) 4279,1380 Серебро (1 унция) 48,8572 Платина (1 унция) 1633,3685 Палладий (1 унция) 1739,5675 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.09.2024)