Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7139 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7139
|
1 Российский рубль
|
0,0280
|
1 Австралийский доллар
|
1,1612
|
1 Аргентинское песо
|
0,0120
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3302
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0982
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1230
|
1 Чешская крона
|
0,0698
|
100 Чилийских песо
|
0,1869
|
1 Китайский юань
|
0,2454
|
1 Датская крона
|
0,2305
|
1 Грузинский лари
|
0,5987
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9734
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1605
|
1 Швейцарский франк
|
1,7712
|
1 Израильский шекель
|
0,4995
|
1 Канадский доллар
|
1,3044
|
1 Кувейтский динар
|
5,5145
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3775
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0877
|
1 Египетский фунт
|
0,0880
|
1 Норвежская крона
|
0,1716
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3651
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2148
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2140
|
1 Турецкая лира
|
0,0932
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0550
|
1 Таджикский сомони
|
0,1657
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,1876
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0373
|
Золото (1 унция)
|
2912,8565
|
Серебро (1 унция)
|
32,1195
|
Платина (1 унция)
|
1491,5375
|
Палладий (1 унция)
|
3671,4475