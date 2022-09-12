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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7139 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната.
Финансы
12 сентября 2022 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7139 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7139

1 Российский рубль

0,0280

1 Австралийский доллар

1,1612

1 Аргентинское песо

0,0120

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3302

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0982

100 Вон Республики Корея

0,1230

1 Чешская крона

0,0698

100 Чилийских песо

0,1869

1 Китайский юань

0,2454

1 Датская крона

0,2305

1 Грузинский лари

0,5987

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

1,9734

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1605

1 Швейцарский франк

1,7712

1 Израильский шекель

0,4995

1 Канадский доллар

1,3044

1 Кувейтский динар

5,5145

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3775

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0877

1 Египетский фунт

0,0880

1 Норвежская крона

0,1716

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3651

1 Сингапурский доллар

1,2148

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2140

1 Турецкая лира

0,0932

1 Тайваньский доллар

0,0550

1 Таджикский сомони

0,1657

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1876

1 Новозеландский доллар

1,0373

Золото (1 унция)

2912,8565

Серебро (1 унция)

32,1195

Платина (1 унция)

1491,5375

Палладий (1 унция)

3671,4475
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.09.2022)

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