Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7139 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7139 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7139 1 Российский рубль 0,0280 1 Австралийский доллар 1,1612 1 Аргентинское песо 0,0120 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3302 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0982 100 Вон Республики Корея 0,1230 1 Чешская крона 0,0698 100 Чилийских песо 0,1869 1 Китайский юань 0,2454 1 Датская крона 0,2305 1 Грузинский лари 0,5987 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 1,9734 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1605 1 Швейцарский франк 1,7712 1 Израильский шекель 0,4995 1 Канадский доллар 1,3044 1 Кувейтский динар 5,5145 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0207 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3775 1 Мексиканское песо 0,0855 1 Молдавский лей 0,0877 1 Египетский фунт 0,0880 1 Норвежская крона 0,1716 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3651 1 Сингапурский доллар 1,2148 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2140 1 Турецкая лира 0,0932 1 Тайваньский доллар 0,0550 1 Таджикский сомони 0,1657 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,1876 1 Новозеландский доллар 1,0373 Золото (1 унция) 2912,8565 Серебро (1 унция) 32,1195 Платина (1 унция) 1491,5375 Палладий (1 унция) 3671,4475 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.09.2022)