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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 августа 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,005% - до 1,8563 маната, курс рубля упал на 2% - до 0,0192 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8563

1 Российский рубль

0,0192

1 Австралийский доллар

1,1194

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3086

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0929

100 Вон Республики Корея

0,1240

1 Чешская крона

0,0735

100 Чилийских песо

0,1823

1 Китайский юань

0,2367

1 Датская крона

0,2487

1 Грузинский лари

0,6313

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,1699

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1617

1 Швейцарский франк

1,9613

1 Израильский шекель

0,4549

1 Канадский доллар

1,2380

1 Кувейтский динар

5,5509

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3823

1 Мексиканское песо

0,0904

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,0345

1 Норвежская крона

0,1574

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4296

1 Сингапурский доллар

1,2835

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2679

1 Турецкая лира

0,0507

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1556

1 Новозеландский доллар

1,0223

Золото (1 унция)

4136,9075

Серебро (1 унция)

46,7554

Платина (1 унция)

1573,2140

Палладиум (1 унция)

1548,2495
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.08.2024)

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