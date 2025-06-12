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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 июня 2025 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,9%, до 1,9573 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 1,4%, до 2,1384 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9573

100 российских рублей

2,1384

1 австралийский доллар

1,1039

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

1,0009

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1249

1 чешская крона

0,0790

1 китайский юань

0,2367

1 датская крона

0,2624

1 грузинский лари

0,6235

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,3086

10 000 иранских риалов

0,0264

1 шведская крона

0,1784

1 швейцарский франк

2,0807

1 израильский шекель

0,4799

1 канадский доллар

1,2447

1 кувейтский динар

5,5574

100 казахстанских тенге

0,3329

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4891

1 молдавский лей

0,0987

1 норвежская крона

0,1693

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,6016

1 польский злотый

0,4604

1 румынский лей

0,3895

1 сербский динар

0,0167

1 сингапурский доллар

1,3262

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3128

1 Турецкая лира

0,0434

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1809

1 Новозеландский доллар

1,0255

Золото

5727,4955

Серебро

61,7296

Платина

2166,6840

Палладий

1818,6345
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.06.2025)

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