Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,9%, до 1,9573 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 1,4%, до 2,1384 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9573
|
100 российских рублей
|
2,1384
|
1 австралийский доллар
|
1,1039
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
1,0009
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1249
|
1 чешская крона
|
0,0790
|
1 китайский юань
|
0,2367
|
1 датская крона
|
0,2624
|
1 грузинский лари
|
0,6235
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,3086
|
10 000 иранских риалов
|
0,0264
|
1 шведская крона
|
0,1784
|
1 швейцарский франк
|
2,0807
|
1 израильский шекель
|
0,4799
|
1 канадский доллар
|
1,2447
|
1 кувейтский динар
|
5,5574
|
100 казахстанских тенге
|
0,3329
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4891
|
1 молдавский лей
|
0,0987
|
1 норвежская крона
|
0,1693
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,6016
|
1 польский злотый
|
0,4604
|
1 румынский лей
|
0,3895
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3262
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3128
|
1 Турецкая лира
|
0,0434
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1809
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0255
|
Золото
|
5727,4955
|
Серебро
|
61,7296
|
Платина
|
2166,6840
|
Палладий
|
1818,6345