Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,62% - до 1,7329 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,028 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,62% - до 1,7329 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,028 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7329 1 Российский рубль 0,0280 1 Австралийский доллар 1,1257 1 Аргентинское песо 0,0106 1 Белорусский рубль 0,6732 1 Бразильский реал 0,3159 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0976 100 Вон Республики Корея 0,1281 1 Чешская крона 0,0713 100 Чилийских песо 0,1901 1 Китайский юань 0,2372 1 Датская крона 0,2329 1 Грузинский лари 0,6250 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0210 1 Британский фунт стерлингов 1,9856 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1603 1 Швейцарский франк 1,7600 1 Израильский шекель 0,4887 1 Канадский доллар 1,2756 1 Кувейтский динар 5,5215 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,3662 1 Мексиканское песо 0,0880 1 Молдавский лей 0,0883 1 Египетский фунт 0,0696 1 Норвежская крона 0,1683 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3697 1 Сингапурский доллар 1,2288 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1845 1 Турецкая лира 0,0918 1 Тайваньский доллар 0,0545 1 Таджикский сомони 0,1672 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2000 1 Новозеландский доллар 1,0235 Золото (1 унция) 2980,7290 Серебро (1 унция) 36,8305 Платина (1 унция) 1770,7795 Палладий (1 унция) 3318,3915 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.11.2022)