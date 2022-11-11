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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,62% - до 1,7329 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,028 маната.
Финансы
11 ноября 2022 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,62% - до 1,7329 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,028 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7329

1 Российский рубль

0,0280

1 Австралийский доллар

1,1257

1 Аргентинское песо

0,0106

1 Белорусский рубль

0,6732

1 Бразильский реал

0,3159

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0976

100 Вон Республики Корея

0,1281

1 Чешская крона

0,0713

100 Чилийских песо

0,1901

1 Китайский юань

0,2372

1 Датская крона

0,2329

1 Грузинский лари

0,6250

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0210

1 Британский фунт стерлингов

1,9856

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1603

1 Швейцарский франк

1,7600

1 Израильский шекель

0,4887

1 Канадский доллар

1,2756

1 Кувейтский динар

5,5215

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,3662

1 Мексиканское песо

0,0880

1 Молдавский лей

0,0883

1 Египетский фунт

0,0696

1 Норвежская крона

0,1683

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3697

1 Сингапурский доллар

1,2288

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1845

1 Турецкая лира

0,0918

1 Тайваньский доллар

0,0545

1 Таджикский сомони

0,1672

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2000

1 Новозеландский доллар

1,0235

Золото (1 унция)

2980,7290

Серебро (1 унция)

36,8305

Платина (1 унция)

1770,7795

Палладий (1 унция)

3318,3915
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.11.2022)

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