Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,62% - до 1,7329 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,028 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7329
|
1 Российский рубль
|
0,0280
|
1 Австралийский доллар
|
1,1257
|
1 Аргентинское песо
|
0,0106
|
1 Белорусский рубль
|
0,6732
|
1 Бразильский реал
|
0,3159
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0976
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1281
|
1 Чешская крона
|
0,0713
|
100 Чилийских песо
|
0,1901
|
1 Китайский юань
|
0,2372
|
1 Датская крона
|
0,2329
|
1 Грузинский лари
|
0,6250
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2168
|
1 Индийская рупия
|
0,0210
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9856
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1603
|
1 Швейцарский франк
|
1,7600
|
1 Израильский шекель
|
0,4887
|
1 Канадский доллар
|
1,2756
|
1 Кувейтский динар
|
5,5215
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3662
|
1 Мексиканское песо
|
0,0880
|
1 Молдавский лей
|
0,0883
|
1 Египетский фунт
|
0,0696
|
1 Норвежская крона
|
0,1683
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3697
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2288
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1845
|
1 Турецкая лира
|
0,0918
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0545
|
1 Таджикский сомони
|
0,1672
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2000
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0235
|
Золото (1 унция)
|
2980,7290
|
Серебро (1 унция)
|
36,8305
|
Платина (1 унция)
|
1770,7795
|
Палладий (1 унция)
|
3318,3915