Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8780 маната, курс рубля понизился на 0,5% и составил 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8780 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,1311 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3003 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0949 100 Вон Республики Корея 0,1269 1 Чешская крона 0,0749 100 Чилийских песо 0,1791 1 Китайский юань 0,2391 1 Датская крона 0,2517 1 Грузинский лари 0,6309 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2274 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1642 1 Швейцарский франк 2,0162 1 Израильский шекель 0,4518 1 Канадский доллар 1,2499 1 Кувейтский динар 5,5701 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3929 1 Мексиканское песо 0,0845 1 Молдавский лей 0,0981 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1571 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4389 1 Сингапурский доллар 1,3059 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2866 1 Турецкая лира 0,0500 1 Тайваньский доллар 0,0529 1 Таджикский сомони 0,1598 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,2049 1 Новозеландский доллар 1,0441 Золото (1 унция) 4283,2265 Серебро (1 унция) 48,3931 Платина (1 унция) 1605,4375 Палладий (1 унция) 1666,2465 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.09.2024)