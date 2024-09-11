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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 сентября 2024 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8780 маната, курс рубля понизился на 0,5% и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8780

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1311

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3003

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0949

100 Вон Республики Корея

0,1269

1 Чешская крона

0,0749

100 Чилийских песо

0,1791

1 Китайский юань

0,2391

1 Датская крона

0,2517

1 Грузинский лари

0,6309

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2274

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1642

1 Швейцарский франк

2,0162

1 Израильский шекель

0,4518

1 Канадский доллар

1,2499

1 Кувейтский динар

5,5701

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3929

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0981

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1571

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4389

1 Сингапурский доллар

1,3059

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2866

1 Турецкая лира

0,0500

1 Тайваньский доллар

0,0529

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,2049

1 Новозеландский доллар

1,0441

Золото (1 унция)

4283,2265

Серебро (1 унция)

48,3931

Платина (1 унция)

1605,4375

Палладий (1 унция)

1666,2465
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2024)

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