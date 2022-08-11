Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,7480, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0278 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7480
|
1 Российский рубль
|
0,0278
|
1 Австралийский доллар
|
1,2018
|
1 Аргентинское песо
|
0,0127
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3338
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1048
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1304
|
1 Чешская крона
|
0,0718
|
100 Чилийских песо
|
0,1913
|
1 Китайский юань
|
0,2522
|
1 Датская крона
|
0,2349
|
1 Грузинский лари
|
0,6296
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0214
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0724
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1687
|
1 Швейцарский франк
|
1,8004
|
1 Израильский шекель
|
0,5224
|
1 Канадский доллар
|
1,3292
|
1 Кувейтский динар
|
5,5460
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3822
|
1 Мексиканское песо
|
0,0848
|
1 Молдавский лей
|
0,0884
|
1 Египетский фунт
|
0,0888
|
1 Норвежская крона
|
0,1783
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3737
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2389
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2460
|
1 Турецкая лира
|
0,0951
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0567
|
1 Таджикский сомони
|
0,1659
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0465
|
100 Японских йен
|
1,2767
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0862
|
Золото (1 унция)
|
3035,3670
|
Серебро (1 унция)
|
34,7841
|
Платина (1 унция)
|
1609,3900
|
Палладий (1 унция)
|
3793,4225