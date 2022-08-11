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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 августа 2022 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,7480, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0278 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7480

1 Российский рубль

0,0278

1 Австралийский доллар

1,2018

1 Аргентинское песо

0,0127

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3338

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1048

100 Вон Республики Корея

0,1304

1 Чешская крона

0,0718

100 Чилийских песо

0,1913

1 Китайский юань

0,2522

1 Датская крона

0,2349

1 Грузинский лари

0,6296

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0214

1 Британский фунт стерлингов

2,0724

100 Индонезийских рупий

0, 0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1687

1 Швейцарский франк

1,8004

1 Израильский шекель

0,5224

1 Канадский доллар

1,3292

1 Кувейтский динар

5,5460

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3822

1 Мексиканское песо

0,0848

1 Молдавский лей

0,0884

1 Египетский фунт

0,0888

1 Норвежская крона

0,1783

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3737

1 Сингапурский доллар

1,2389

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2460

1 Турецкая лира

0,0951

1 Тайваньский доллар

0,0567

1 Таджикский сомони

0,1659

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0465

100 Японских йен

1,2767

1 Новозеландский доллар

1,0862

Золото (1 унция)

3035,3670

Серебро (1 унция)

34,7841

Платина (1 унция)

1609,3900

Палладий (1 унция)

3793,4225
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.08.2022)

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