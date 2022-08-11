Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,7480, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0278 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7480 1 Российский рубль 0,0278 1 Австралийский доллар 1,2018 1 Аргентинское песо 0,0127 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3338 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1048 100 Вон Республики Корея 0,1304 1 Чешская крона 0,0718 100 Чилийских песо 0,1913 1 Китайский юань 0,2522 1 Датская крона 0,2349 1 Грузинский лари 0,6296 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0214 1 Британский фунт стерлингов 2,0724 100 Индонезийских рупий 0, 0115 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1687 1 Швейцарский франк 1,8004 1 Израильский шекель 0,5224 1 Канадский доллар 1,3292 1 Кувейтский динар 5,5460 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0207 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3822 1 Мексиканское песо 0,0848 1 Молдавский лей 0,0884 1 Египетский фунт 0,0888 1 Норвежская крона 0,1783 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3737 1 Сингапурский доллар 1,2389 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2460 1 Турецкая лира 0,0951 1 Тайваньский доллар 0,0567 1 Таджикский сомони 0,1659 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0465 100 Японских йен 1,2767 1 Новозеландский доллар 1,0862 Золото (1 унция) 3035,3670 Серебро (1 унция) 34,7841 Платина (1 унция) 1609,3900 Палладий (1 унция) 3793,4225 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.08.2022)