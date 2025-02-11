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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 февраля 2025 г. 09:10
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,7517 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,4% - до 1,7594 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7517

100 российских рублей

1,7594

1 австралийский доллар

1,0665

1 белорусский рубль

0,4991

1 болгарский лев

0,8956

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1170

1 чешская крона

0,0699

1 китайский юань

0,2327

1 датская крона

0,2348

1 грузинский лари

0,6096

1 гонконгский доллар

0,2182

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,1013

10 000 иранских риалов

0,0250

1 шведская крона

0,1555

1 швейцарский франк

1,8652

1 израильский шекель

0,4740

1 канадский доллар

1,1859

1 кувейтский динар

5,5041

100 казахстанских тенге

0,3346

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4328

1 молдавский лей

0,0906

1 норвежская крона

0,1515

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6092

1 польский злотый

0,4182

1 румынский лей

0,3520

1 сербский динар

0,0150

1 сингапурский доллар

1,2536

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2151

1 Турецкая лира

0,0472

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1185

1 Новозеландский доллар

0,9594

Золото

4956,9365

Серебро

54,1598

Платина

1680,3225

Палладий

1680,5265
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.02.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.02.2025)

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