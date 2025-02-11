Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,7517 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,4% - до 1,7594 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7517
|
100 российских рублей
|
1,7594
|
1 австралийский доллар
|
1,0665
|
1 белорусский рубль
|
0,4991
|
1 болгарский лев
|
0,8956
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1170
|
1 чешская крона
|
0,0699
|
1 китайский юань
|
0,2327
|
1 датская крона
|
0,2348
|
1 грузинский лари
|
0,6096
|
1 гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,1013
|
10 000 иранских риалов
|
0,0250
|
1 шведская крона
|
0,1555
|
1 швейцарский франк
|
1,8652
|
1 израильский шекель
|
0,4740
|
1 канадский доллар
|
1,1859
|
1 кувейтский динар
|
5,5041
|
100 казахстанских тенге
|
0,3346
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4328
|
1 молдавский лей
|
0,0906
|
1 норвежская крона
|
0,1515
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6092
|
1 польский злотый
|
0,4182
|
1 румынский лей
|
0,3520
|
1 сербский динар
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2536
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2151
|
1 Турецкая лира
|
0,0472
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1185
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9594
|
Золото
|
4956,9365
|
Серебро
|
54,1598
|
Платина
|
1680,3225
|
Палладий
|
1680,5265