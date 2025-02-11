Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,7517 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,4% - до 1,7594 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7517 100 российских рублей 1,7594 1 австралийский доллар 1,0665 1 белорусский рубль 0,4991 1 болгарский лев 0,8956 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1170 1 чешская крона 0,0699 1 китайский юань 0,2327 1 датская крона 0,2348 1 грузинский лари 0,6096 1 гонконгский доллар 0,2182 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,1013 10 000 иранских риалов 0,0250 1 шведская крона 0,1555 1 швейцарский франк 1,8652 1 израильский шекель 0,4740 1 канадский доллар 1,1859 1 кувейтский динар 5,5041 100 казахстанских тенге 0,3346 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4328 1 молдавский лей 0,0906 1 норвежская крона 0,1515 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6092 1 польский злотый 0,4182 1 румынский лей 0,3520 1 сербский динар 0,0150 1 сингапурский доллар 1,2536 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2151 1 Турецкая лира 0,0472 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0409 100 Японских йен 1,1185 1 Новозеландский доллар 0,9594 Золото 4956,9365 Серебро 54,1598 Платина 1680,3225 Палладий 1680,5265 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.02.2025)