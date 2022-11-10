Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,74% - до 1,7052 маната, курс рубля вырос на 1,1% - до 0,0277 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,74% - до 1,7052 маната, курс рубля вырос на 1,1% - до 0,0277 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7052 1 Российский рубль 0,0277 1 Австралийский доллар 1,0911 1 Аргентинское песо 0,0106 1 Белорусский рубль 0,6732 1 Бразильский реал 0,3271 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0956 100 Вон Республики Корея 0,1240 1 Чешская крона 0,0701 100 Чилийских песо 0,1875 1 Китайский юань 0,2342 1 Датская крона 0,2293 1 Грузинский лари 0,6227 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 1,9392 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1561 1 Швейцарский франк 1,7292 1 Израильский шекель 0,4784 1 Канадский доллар 1,2564 1 Кувейтский динар 5,4972 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3615 1 Мексиканское песо 0,0869 1 Молдавский лей 0,0882 1 Египетский фунт 0,0698 1 Норвежская крона 0,1640 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3618 1 Сингапурский доллар 1,2132 1 Саудовский риал 0,4522 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1934 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0535 1 Таджикский сомони 0,1672 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,1631 1 Новозеландский доллар 0,9982 Золото (1 унция) 2907,3910 Серебро (1 унция) 35,9040 Платина (1 унция) 1688,2615 Палладий (1 унция) 3188,4010 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.11.2022)