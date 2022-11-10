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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,74% - до 1,7052 маната, курс рубля вырос на 1,1% - до 0,0277 маната.
Финансы
10 ноября 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,74% - до 1,7052 маната, курс рубля вырос на 1,1% - до 0,0277 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7052

1 Российский рубль

0,0277

1 Австралийский доллар

1,0911

1 Аргентинское песо

0,0106

1 Белорусский рубль

0,6732

1 Бразильский реал

0,3271

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0956

100 Вон Республики Корея

0,1240

1 Чешская крона

0,0701

100 Чилийских песо

0,1875

1 Китайский юань

0,2342

1 Датская крона

0,2293

1 Грузинский лари

0,6227

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

1,9392

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1561

1 Швейцарский франк

1,7292

1 Израильский шекель

0,4784

1 Канадский доллар

1,2564

1 Кувейтский динар

5,4972

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3615

1 Мексиканское песо

0,0869

1 Молдавский лей

0,0882

1 Египетский фунт

0,0698

1 Норвежская крона

0,1640

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3618

1 Сингапурский доллар

1,2132

1 Саудовский риал

0,4522

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1934

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0535

1 Таджикский сомони

0,1672

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,1631

1 Новозеландский доллар

0,9982

Золото (1 унция)

2907,3910

Серебро (1 унция)

35,9040

Платина (1 унция)

1688,2615

Палладий (1 унция)

3188,4010
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.11.2022)

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