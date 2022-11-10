Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,74% - до 1,7052 маната, курс рубля вырос на 1,1% - до 0,0277 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7052
|
1 Российский рубль
|
0,0277
|
1 Австралийский доллар
|
1,0911
|
1 Аргентинское песо
|
0,0106
|
1 Белорусский рубль
|
0,6732
|
1 Бразильский реал
|
0,3271
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0956
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1240
|
1 Чешская крона
|
0,0701
|
100 Чилийских песо
|
0,1875
|
1 Китайский юань
|
0,2342
|
1 Датская крона
|
0,2293
|
1 Грузинский лари
|
0,6227
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9392
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1561
|
1 Швейцарский франк
|
1,7292
|
1 Израильский шекель
|
0,4784
|
1 Канадский доллар
|
1,2564
|
1 Кувейтский динар
|
5,4972
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3615
|
1 Мексиканское песо
|
0,0869
|
1 Молдавский лей
|
0,0882
|
1 Египетский фунт
|
0,0698
|
1 Норвежская крона
|
0,1640
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3618
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2132
|
1 Саудовский риал
|
0,4522
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1934
|
1 Турецкая лира
|
0,0914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0535
|
1 Таджикский сомони
|
0,1672
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,1631
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9982
|
Золото (1 унция)
|
2907,3910
|
Серебро (1 унция)
|
35,9040
|
Платина (1 унция)
|
1688,2615
|
Палладий (1 унция)
|
3188,4010