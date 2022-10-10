Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/2d908add-b70b-3f0a-aad0-37daa6168891.jpg https://static.report.az/photo/2d908add-b70b-3f0a-aad0-37daa6168891.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,55%, до 1,6559 маната, курс рубля – на 1,07%, до 0,0277 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6559 1 Российский рубль 0,0277 1 Австралийский доллар 1,0767 1 Аргентинское песо 0,0114 1 Белорусский рубль 0,6703 1 Бразильский реал 0,3266 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0936 100 Вон Республики Корея 0,1192 1 Чешская крона 0,0677 100 Чилийских песо 0,1811 1 Китайский юань 0,2390 1 Датская крона 0,2226 1 Грузинский лари 0,6084 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 1,8836 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1514 1 Швейцарский франк 1,7100 1 Израильский шекель 0,4794 1 Канадский доллар 1,2379 1 Кувейтский динар 5,4787 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3656 1 Мексиканское песо 0,0849 1 Молдавский лей 0,0878 1 Египетский фунт 0,0865 1 Норвежская крона 0,1586 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3405 1 Сингапурский доллар 1,1857 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1803 1 Турецкая лира 0,0915 1 Тайваньский доллар 0,0537 1 Таджикский сомони 0,1577 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1688 1 Новозеландский доллар 0,9518 Золото (1 унция) 2867,9000 Серебро (1 унция) 33,5500 Платина (1 унция) 1545,8865 Палладий (1 унция) 3718,5290 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.10.2022)