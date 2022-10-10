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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 октября 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,55%, до 1,6559 маната, курс рубля – на 1,07%, до 0,0277 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6559

1 Российский рубль

0,0277

1 Австралийский доллар

1,0767

1 Аргентинское песо

0,0114

1 Белорусский рубль

0,6703

1 Бразильский реал

0,3266

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0936

100 Вон Республики Корея

0,1192

1 Чешская крона

0,0677

100 Чилийских песо

0,1811

1 Китайский юань

0,2390

1 Датская крона

0,2226

1 Грузинский лари

0,6084

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

1,8836

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1514

1 Швейцарский франк

1,7100

1 Израильский шекель

0,4794

1 Канадский доллар

1,2379

1 Кувейтский динар

5,4787

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3656

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0878

1 Египетский фунт

0,0865

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3405

1 Сингапурский доллар

1,1857

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1803

1 Турецкая лира

0,0915

1 Тайваньский доллар

0,0537

1 Таджикский сомони

0,1577

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1688

1 Новозеландский доллар

0,9518

Золото (1 унция)

2867,9000

Серебро (1 унция)

33,5500

Платина (1 унция)

1545,8865

Палладий (1 унция)

3718,5290
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.10.2022)

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