Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,55%, до 1,6559 маната, курс рубля – на 1,07%, до 0,0277 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6559
|
1 Российский рубль
|
0,0277
|
1 Австралийский доллар
|
1,0767
|
1 Аргентинское песо
|
0,0114
|
1 Белорусский рубль
|
0,6703
|
1 Бразильский реал
|
0,3266
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0936
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1192
|
1 Чешская крона
|
0,0677
|
100 Чилийских песо
|
0,1811
|
1 Китайский юань
|
0,2390
|
1 Датская крона
|
0,2226
|
1 Грузинский лари
|
0,6084
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,8836
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1514
|
1 Швейцарский франк
|
1,7100
|
1 Израильский шекель
|
0,4794
|
1 Канадский доллар
|
1,2379
|
1 Кувейтский динар
|
5,4787
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3656
|
1 Мексиканское песо
|
0,0849
|
1 Молдавский лей
|
0,0878
|
1 Египетский фунт
|
0,0865
|
1 Норвежская крона
|
0,1586
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3405
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1857
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1803
|
1 Турецкая лира
|
0,0915
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0537
|
1 Таджикский сомони
|
0,1577
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1688
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9518
|
Золото (1 унция)
|
2867,9000
|
Серебро (1 унция)
|
33,5500
|
Платина (1 унция)
|
1545,8865
|
Палладий (1 унция)
|
3718,5290