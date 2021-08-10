Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 1,9954, курс рубля остался на уровне 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9954 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2449 1 Аргентинское песо 0,0175 1 Белорусский рубль 0,6775 1 Бразильский реал 0,3247 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1150 100 Вон Республики Корея 0,1478 1 Чешская крона 0,0786 100 Чилийских песо 0,2166 1 Китайский юань 0,2623 1 Датская крона 0,2683 1 Грузинский лари 0,5479 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3539 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1953 1 Швейцарский франк 1,8479 1 Израильский шекель 0,5278 1 Канадский доллар 1,3514 1 Кувейтский динар 5,6521 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,4020 1 Мексиканское песо 0,0847 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1900 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4372 1 Сингапурский доллар 1,2526 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4165 1 Турецкая лира 0,1964 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0636 100 Японских йен 1,5406 1 Новозеландский доллар 1,1857 Золото (1 унция) 2952,5855 Серебро (1 унция) 40,1843 Платина (1 унция) 1681,8780 Палладий (1 унция) 4453,0310 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.08.2021)