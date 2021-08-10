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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 августа 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 1,9954, курс рубля остался на уровне 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9954

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2449

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6775

1 Бразильский реал

0,3247

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1150

100 Вон Республики Корея

0,1478

1 Чешская крона

0,0786

100 Чилийских песо

0,2166

1 Китайский юань

0,2623

1 Датская крона

0,2683

1 Грузинский лари

0,5479

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3539

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1953

1 Швейцарский франк

1,8479

1 Израильский шекель

0,5278

1 Канадский доллар

1,3514

1 Кувейтский динар

5,6521

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,4020

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1900

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4372

1 Сингапурский доллар

1,2526

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4165

1 Турецкая лира

0,1964

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0636

100 Японских йен

1,5406

1 Новозеландский доллар

1,1857

Золото (1 унция)

2952,5855

Серебро (1 унция)

40,1843

Платина (1 унция)

1681,8780

Палладий (1 унция)

4453,0310
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.08.2021)

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