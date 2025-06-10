Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9379 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,3%, до 2,1492 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9379
|
100 российских рублей
|
2,1492
|
1 австралийский доллар
|
1,1086
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
0,9913
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1248
|
1 чешская крона
|
0,0782
|
1 китайский юань
|
0,2366
|
1 датская крона
|
0,2598
|
1 грузинский лари
|
0,6232
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,3014
|
10 000 иранских риалов
|
0,0266
|
1 шведская крона
|
0,1768
|
1 швейцарский франк
|
2,0667
|
1 израильский шекель
|
0,4878
|
1 канадский доллар
|
1,2402
|
1 кувейтский динар
|
5,5465
|
100 казахстанских тенге
|
0,3337
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4820
|
1 молдавский лей
|
0,0986
|
1 норвежская крона
|
0,1687
|
100 узбекских сомов
|
0,0133
|
100 пакистанских рупий
|
0,6012
|
1 польский злотый
|
0,4537
|
1 румынский лей
|
0,3843
|
1 сербский динар
|
0,0165
|
1 сингапурский доллар
|
1,3205
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3138
|
1 Турецкая лира
|
0,0433
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1730
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0284
|
Золото
|
5621,7725
|
Серебро
|
62,0900
|
Платина
|
2080,6385
|
Палладий
|
1837,3175