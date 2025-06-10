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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2025) Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2025)
Финансы
10 июня 2025 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9379 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,3%, до 2,1492 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9379

100 российских рублей

2,1492

1 австралийский доллар

1,1086

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

0,9913

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1248

1 чешская крона

0,0782

1 китайский юань

0,2366

1 датская крона

0,2598

1 грузинский лари

0,6232

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,3014

10 000 иранских риалов

0,0266

1 шведская крона

0,1768

1 швейцарский франк

2,0667

1 израильский шекель

0,4878

1 канадский доллар

1,2402

1 кувейтский динар

5,5465

100 казахстанских тенге

0,3337

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4820

1 молдавский лей

0,0986

1 норвежская крона

0,1687

100 узбекских сомов

0,0133

100 пакистанских рупий

0,6012

1 польский злотый

0,4537

1 румынский лей

0,3843

1 сербский динар

0,0165

1 сингапурский доллар

1,3205

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3138

1 Турецкая лира

0,0433

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1730

1 Новозеландский доллар

1,0284

Золото

5621,7725

Серебро

62,0900

Платина

2080,6385

Палладий

1837,3175
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.06.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.06.2025)

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