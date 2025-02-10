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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 февраля 2025 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,65% - до 1,7533 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,26% - до 1,7526 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7533

100 российских рублей

1,7526

1 австралийский доллар

1,0660

1 белорусский рубль

0,4991

1 болгарский лев

0,9002

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1171

1 чешская крона

0,0698

1 китайский юань

0,2327

1 датская крона

0,2350

1 грузинский лари

0,6104

1 гонконгский доллар

0,2183

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,1077

10 000 иранских риалов

0,0254

1 шведская крона

0,1550

1 швейцарский франк

1,8656

1 израильский шекель

0,4766

1 канадский доллар

1,1852

1 кувейтский динар

5,5052

100 казахстанских тенге

0,3335

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4321

1 молдавский лей

0,0906

1 норвежская крона

0,1510

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6091

1 польский злотый

0,4182

1 румынский лей

0,3524

1 сербский динар

0,0150

1 сингапурский доллар

1,2548

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2203

1 Турецкая лира

0,0472

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1190

1 Новозеландский доллар

0,9614

Золото

4894,6485

Серебро

54,4905

Платина

1668,2440

Палладий

1642,0300
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2025)

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