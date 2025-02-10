Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,65% - до 1,7533 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,26% - до 1,7526 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7533
|
100 российских рублей
|
1,7526
|
1 австралийский доллар
|
1,0660
|
1 белорусский рубль
|
0,4991
|
1 болгарский лев
|
0,9002
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1171
|
1 чешская крона
|
0,0698
|
1 китайский юань
|
0,2327
|
1 датская крона
|
0,2350
|
1 грузинский лари
|
0,6104
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,1077
|
10 000 иранских риалов
|
0,0254
|
1 шведская крона
|
0,1550
|
1 швейцарский франк
|
1,8656
|
1 израильский шекель
|
0,4766
|
1 канадский доллар
|
1,1852
|
1 кувейтский динар
|
5,5052
|
100 казахстанских тенге
|
0,3335
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4321
|
1 молдавский лей
|
0,0906
|
1 норвежская крона
|
0,1510
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6091
|
1 польский злотый
|
0,4182
|
1 румынский лей
|
0,3524
|
1 сербский динар
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2548
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2203
|
1 Турецкая лира
|
0,0472
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1190
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9614
|
Золото
|
4894,6485
|
Серебро
|
54,4905
|
Платина
|
1668,2440
|
Палладий
|
1642,0300