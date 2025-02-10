Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,65% - до 1,7533 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,26% - до 1,7526 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7533 100 российских рублей 1,7526 1 австралийский доллар 1,0660 1 белорусский рубль 0,4991 1 болгарский лев 0,9002 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1171 1 чешская крона 0,0698 1 китайский юань 0,2327 1 датская крона 0,2350 1 грузинский лари 0,6104 1 гонконгский доллар 0,2183 1 индийская рупия 0,0194 1 британский фунт 2,1077 10 000 иранских риалов 0,0254 1 шведская крона 0,1550 1 швейцарский франк 1,8656 1 израильский шекель 0,4766 1 канадский доллар 1,1852 1 кувейтский динар 5,5052 100 казахстанских тенге 0,3335 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4321 1 молдавский лей 0,0906 1 норвежская крона 0,1510 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6091 1 польский злотый 0,4182 1 румынский лей 0,3524 1 сербский динар 0,0150 1 сингапурский доллар 1,2548 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2203 1 Турецкая лира 0,0472 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0409 100 Японских йен 1,1190 1 Новозеландский доллар 0,9614 Золото 4894,6485 Серебро 54,4905 Платина 1668,2440 Палладий 1642,0300 Подпишитесь на наш Telegram канал