Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1%, составив 1,8227 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0233 маната.

https://static.report.az/photo/dfca16c3-7fc1-3220-9885-5a6b2dee67c3.jpg https://static.report.az/photo/dfca16c3-7fc1-3220-9885-5a6b2dee67c3.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1%, составив 1,8227 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8227 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 0,0089 1 Аргентинское песо 0,6735 1 Белорусский рубль 0,3222 1 Бразильский реал 0,4628 1 Дирхам ОАЭ 0,0955 1 Южноафриканский рэнд 0,1344 100 Вон Республики Корея 0,0769 1 Чешская крона 0,2119 100 Чилийских песо 0,2498 1 Китайский юань 0,2449 1 Датская крона 0,637 1 Грузинский лари 0,2166 1 Гонконгский доллар 0,0206 1 Индийская рупия 2,0566 1 Британский фунт стерлингов 0,0112 100 Индонезийских рупий 0,004 100 Иранских риалов 0,1641 1 Шведская крона 1,8411 1 Швейцарский франк 0,4854 1 Израильский шекель 1,2626 1 Канадский доллар 5,5581 1 Кувейтский динар 0,0038 1 Казахстанский тенге 0,0196 1 Киргизский сом 0,0113 100 Ливанских фунтов 0,3925 1 Малазийский ринггит 0,0904 1 Мексиканское песо 0,0905 1 Молдавский лей 0,0558 1 Египетский фунт 0,1665 1 Норвежская крона 0,015 100 Узбекских сум 0,3831 1 Польский злотый 0,0233 1 Сингапурский доллар 1,28 1 Саудовский риал 0,453 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2839 1 Турецкая лира 0,0903 1 Тайваньский доллар 0,0564 1 Таджикский сомони 0,1656 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2909 1 Новозеландский доллар 1,073 Золото (1 унция) 3152,047 Серебро (1 унция) 37,2096 Платина (1 унция) 1618,094 Палладий (1 унция) 2750,821 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.02.2023)