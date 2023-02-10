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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1%, составив 1,8227 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0233 маната.
Финансы
10 февраля 2023 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1%, составив 1,8227 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8227

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

0,0089

1 Аргентинское песо

0,6735

1 Белорусский рубль

0,3222

1 Бразильский реал

0,4628

1 Дирхам ОАЭ

0,0955

1 Южноафриканский рэнд

0,1344

100 Вон Республики Корея

0,0769

1 Чешская крона

0,2119

100 Чилийских песо

0,2498

1 Китайский юань

0,2449

1 Датская крона

0,637

1 Грузинский лари

0,2166

1 Гонконгский доллар

0,0206

1 Индийская рупия

2,0566

1 Британский фунт стерлингов

0,0112

100 Индонезийских рупий

0,004

100 Иранских риалов

0,1641

1 Шведская крона

1,8411

1 Швейцарский франк

0,4854

1 Израильский шекель

1,2626

1 Канадский доллар

5,5581

1 Кувейтский динар

0,0038

1 Казахстанский тенге

0,0196

1 Киргизский сом

0,0113

100 Ливанских фунтов

0,3925

1 Малазийский ринггит

0,0904

1 Мексиканское песо

0,0905

1 Молдавский лей

0,0558

1 Египетский фунт

0,1665

1 Норвежская крона

0,015

100 Узбекских сум

0,3831

1 Польский злотый

0,0233

1 Сингапурский доллар

1,28

1 Саудовский риал

0,453

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2839

1 Турецкая лира

0,0903

1 Тайваньский доллар

0,0564

1 Таджикский сомони

0,1656

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2909

1 Новозеландский доллар

1,073

Золото (1 унция)

3152,047

Серебро (1 унция)

37,2096

Платина (1 унция)

1618,094

Палладий (1 унция)

2750,821
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2023)

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