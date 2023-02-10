Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1%, составив 1,8227 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8227
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
0,0089
|
1 Аргентинское песо
|
0,6735
|
1 Белорусский рубль
|
0,3222
|
1 Бразильский реал
|
0,4628
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,0955
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1344
|
100 Вон Республики Корея
|
0,0769
|
1 Чешская крона
|
0,2119
|
100 Чилийских песо
|
0,2498
|
1 Китайский юань
|
0,2449
|
1 Датская крона
|
0,637
|
1 Грузинский лари
|
0,2166
|
1 Гонконгский доллар
|
0,0206
|
1 Индийская рупия
|
2,0566
|
1 Британский фунт стерлингов
|
0,0112
|
100 Индонезийских рупий
|
0,004
|
100 Иранских риалов
|
0,1641
|
1 Шведская крона
|
1,8411
|
1 Швейцарский франк
|
0,4854
|
1 Израильский шекель
|
1,2626
|
1 Канадский доллар
|
5,5581
|
1 Кувейтский динар
|
0,0038
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0196
|
1 Киргизский сом
|
0,0113
|
100 Ливанских фунтов
|
0,3925
|
1 Малазийский ринггит
|
0,0904
|
1 Мексиканское песо
|
0,0905
|
1 Молдавский лей
|
0,0558
|
1 Египетский фунт
|
0,1665
|
1 Норвежская крона
|
0,015
|
100 Узбекских сум
|
0,3831
|
1 Польский злотый
|
0,0233
|
1 Сингапурский доллар
|
1,28
|
1 Саудовский риал
|
0,453
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2839
|
1 Турецкая лира
|
0,0903
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0564
|
1 Таджикский сомони
|
0,1656
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2909
|
1 Новозеландский доллар
|
1,073
|
Золото (1 унция)
|
3152,047
|
Серебро (1 унция)
|
37,2096
|
Платина (1 унция)
|
1618,094
|
Палладий (1 унция)
|
2750,821