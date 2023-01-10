Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,51% - до 1,8242 маната, курс рубля - на 3,83% - до 0,0244 маната.

https://static.report.az/photo/d4a38cd1-36d6-300f-aa63-b5e2dc58275f.jpg https://static.report.az/photo/d4a38cd1-36d6-300f-aa63-b5e2dc58275f.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,51% - до 1,8242 маната, курс рубля - на 3,83% - до 0,0244 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8242 1 Российский рубль 0,0244 1 Австралийский доллар 1,1738 1 Аргентинское песо 0,0094 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3233 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1004 100 Вон Республики Корея 0,1369 1 Чешская крона 0,0760 100 Чилийских песо 0,2035 1 Китайский юань 0,2511 1 Датская крона 0,2453 1 Грузинский лари 0,6310 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,0672 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1633 1 Швейцарский франк 1,8441 1 Израильский шекель 0,4893 1 Канадский доллар 1,2692 1 Кувейтский динар 5,5566 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,3886 1 Мексиканское песо 0,0889 1 Молдавский лей 0,0887 1 Египетский фунт 0,0616 1 Норвежская крона 0,1713 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3886 1 Сингапурский доллар 1,2763 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2764 1 Турецкая лира 0,0905 1 Тайваньский доллар 0,0558 1 Таджикский сомони 0,1662 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2879 1 Новозеландский доллар 1,0833 Золото (1 унция) 3180,9890 Серебро (1 унция) 40,0044 Платина (1 унция) 1838,8900 Палладий (1 унция) 3031,7630 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.01.2023)