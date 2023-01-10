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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2023) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,51% - до 1,8242 маната, курс рубля - на 3,83% - до 0,0244 маната.
Финансы
10 января 2023 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,51% - до 1,8242 маната, курс рубля - на 3,83% - до 0,0244 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8242

1 Российский рубль

0,0244

1 Австралийский доллар

1,1738

1 Аргентинское песо

0,0094

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3233

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1004

100 Вон Республики Корея

0,1369

1 Чешская крона

0,0760

100 Чилийских песо

0,2035

1 Китайский юань

0,2511

1 Датская крона

0,2453

1 Грузинский лари

0,6310

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,0672

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1633

1 Швейцарский франк

1,8441

1 Израильский шекель

0,4893

1 Канадский доллар

1,2692

1 Кувейтский динар

5,5566

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,3886

1 Мексиканское песо

0,0889

1 Молдавский лей

0,0887

1 Египетский фунт

0,0616

1 Норвежская крона

0,1713

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3886

1 Сингапурский доллар

1,2763

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2764

1 Турецкая лира

0,0905

1 Тайваньский доллар

0,0558

1 Таджикский сомони

0,1662

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2879

1 Новозеландский доллар

1,0833

Золото (1 унция)

3180,9890

Серебро (1 унция)

40,0044

Платина (1 унция)

1838,8900

Палладий (1 унция)

3031,7630
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.01.2023)

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