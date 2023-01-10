Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,51% - до 1,8242 маната, курс рубля - на 3,83% - до 0,0244 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8242
|
1 Российский рубль
|
0,0244
|
1 Австралийский доллар
|
1,1738
|
1 Аргентинское песо
|
0,0094
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3233
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1004
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1369
|
1 Чешская крона
|
0,0760
|
100 Чилийских песо
|
0,2035
|
1 Китайский юань
|
0,2511
|
1 Датская крона
|
0,2453
|
1 Грузинский лари
|
0,6310
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0672
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1633
|
1 Швейцарский франк
|
1,8441
|
1 Израильский шекель
|
0,4893
|
1 Канадский доллар
|
1,2692
|
1 Кувейтский динар
|
5,5566
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3886
|
1 Мексиканское песо
|
0,0889
|
1 Молдавский лей
|
0,0887
|
1 Египетский фунт
|
0,0616
|
1 Норвежская крона
|
0,1713
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3886
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2763
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2764
|
1 Турецкая лира
|
0,0905
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0558
|
1 Таджикский сомони
|
0,1662
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2879
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0833
|
Золото (1 унция)
|
3180,9890
|
Серебро (1 унция)
|
40,0044
|
Платина (1 унция)
|
1838,8900
|
Палладий (1 унция)
|
3031,7630