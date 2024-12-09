Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7909 маната, курс российской валюты повысился на 0,5% - до 1,6953 маната за 100 рублей.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7909
|
100 российских рублей
|
1,6953
|
1 австралийский доллар
|
1,0849
|
1 белорусский рубль
|
0,4961
|
1 болгарский лев
|
0,9183
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1184
|
1 чешская крона
|
0,0714
|
1 китайский юань
|
0,2335
|
1 датская крона
|
0,2402
|
1 грузинский лари
|
0,6104
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0201
|
1 британский фунт
|
2,1621
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1550
|
1 швейцарский франк
|
1,9313
|
1 израильский шекель
|
0,4745
|
1 канадский доллар
|
1,2000
|
1 кувейтский динар
|
5,5297
|
100 казахстанских тенге
|
0,3342
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4325
|
1 молдавский лей
|
0,0930
|
1 норвежская крона
|
0,1518
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6116
|
1 польский злотый
|
0,4193
|
1 румынский лей
|
0,3610
|
1 сербский динар
|
0,0154
|
1 сингапурский доллар
|
1,2655
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4525
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2401
|
1 Турецкая лира
|
0,0488
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1341
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9874
|
Золото
|
4481,8970
|
Серебро
|
52,5810
|
Платина
|
1586,0150
|
Палладий
|
1639,0550