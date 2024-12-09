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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 декабря 2024 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7909 маната, курс российской валюты повысился на 0,5% - до 1,6953 маната за 100 рублей.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7909

100 российских рублей

1,6953

1 австралийский доллар

1,0849

1 белорусский рубль

0,4961

1 болгарский лев

0,9183

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1184

1 чешская крона

0,0714

1 китайский юань

0,2335

1 датская крона

0,2402

1 грузинский лари

0,6104

1 гонконгский доллар

0,2185

1 индийская рупия

0,0201

1 британский фунт

2,1621

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1550

1 швейцарский франк

1,9313

1 израильский шекель

0,4745

1 канадский доллар

1,2000

1 кувейтский динар

5,5297

100 казахстанских тенге

0,3342

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4325

1 молдавский лей

0,0930

1 норвежская крона

0,1518

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6116

1 польский злотый

0,4193

1 румынский лей

0,3610

1 сербский динар

0,0154

1 сингапурский доллар

1,2655

1 Риал Саудовской Аравии

0,4525

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2401

1 Турецкая лира

0,0488

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1341

1 Новозеландский доллар

0,9874

Золото

4481,8970

Серебро

52,5810

Платина

1586,0150

Палладий

1639,0550
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.12.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.12.2024)

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