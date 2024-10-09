Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8641 маната, курс рубля упал на 0,6% - до 0,0176 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8641 1 Российский рубль 0,0176 1 Австралийский доллар 1,1450 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3072 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0966 100 Вон Республики Корея 0,1265 1 Чешская крона 0,0736 100 Чилийских песо 0,1822 1 Китайский юань 0,2406 1 Датская крона 0,2500 1 Грузинский лари 0,6236 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2249 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1643 1 Швейцарский франк 1,9815 1 Израильский шекель 0,4515 1 Канадский доллар 1,2446 1 Кувейтский динар 5,5460 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3968 1 Мексиканское песо 0,0879 1 Молдавский лей 0,0969 1 Египетский фунт 0,0350 1 Норвежская крона 0,1585 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4334 1 Сингапурский доллар 1,3041 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2806 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1595 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1459 1 Новозеландский доллар 1,0349 Золото (1 унция) 4448,1180 Серебро (1 унция) 51,9172 Платина (1 унция) 1620,8905 Палладий (1 унция) 1742,2620 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.10.2024)