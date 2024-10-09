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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 октября 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8641 маната, курс рубля упал на 0,6% - до 0,0176 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8641

1 Российский рубль

0,0176

1 Австралийский доллар

1,1450

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3072

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0966

100 Вон Республики Корея

0,1265

1 Чешская крона

0,0736

100 Чилийских песо

0,1822

1 Китайский юань

0,2406

1 Датская крона

0,2500

1 Грузинский лари

0,6236

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2249

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1643

1 Швейцарский франк

1,9815

1 Израильский шекель

0,4515

1 Канадский доллар

1,2446

1 Кувейтский динар

5,5460

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3968

1 Мексиканское песо

0,0879

1 Молдавский лей

0,0969

1 Египетский фунт

0,0350

1 Норвежская крона

0,1585

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4334

1 Сингапурский доллар

1,3041

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2806

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1595

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1459

1 Новозеландский доллар

1,0349

Золото (1 унция)

4448,1180

Серебро (1 унция)

51,9172

Платина (1 унция)

1620,8905

Палладий (1 унция)

1742,2620
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.10.2024)

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