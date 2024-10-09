Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8641 маната, курс рубля упал на 0,6% - до 0,0176 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8641
|
1 Российский рубль
|
0,0176
|
1 Австралийский доллар
|
1,1450
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3072
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0966
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1265
|
1 Чешская крона
|
0,0736
|
100 Чилийских песо
|
0,1822
|
1 Китайский юань
|
0,2406
|
1 Датская крона
|
0,2500
|
1 Грузинский лари
|
0,6236
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2249
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1643
|
1 Швейцарский франк
|
1,9815
|
1 Израильский шекель
|
0,4515
|
1 Канадский доллар
|
1,2446
|
1 Кувейтский динар
|
5,5460
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3968
|
1 Мексиканское песо
|
0,0879
|
1 Молдавский лей
|
0,0969
|
1 Египетский фунт
|
0,0350
|
1 Норвежская крона
|
0,1585
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4334
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3041
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2806
|
1 Турецкая лира
|
0,0496
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0528
|
1 Таджикский сомони
|
0,1595
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1459
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0349
|
Золото (1 унция)
|
4448,1180
|
Серебро (1 унция)
|
51,9172
|
Платина (1 унция)
|
1620,8905
|
Палладий (1 унция)
|
1742,2620