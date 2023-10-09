Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7938 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0169 маната.

https://static.report.az/photo/707f2e88-8648-36d5-bd40-24460ca0547b.jpg https://static.report.az/photo/707f2e88-8648-36d5-bd40-24460ca0547b.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7938 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0169 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7938 1 Российский рубль 0,0169 1 Австралийский доллар 1,0793 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5162 1 Бразильский реал 0,3302 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0878 100 Вон Республики Корея 0,1257 1 Чешская крона 0,0732 100 Чилийских песо 0,1846 1 Китайский юань 0,2330 1 Датская крона 0,2406 1 Грузинский лари 0,6367 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0734 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1546 1 Швейцарский франк 1,8674 1 Израильский шекель 0,4357 1 Канадский доллар 1,2445 1 Кувейтский динар 5,4985 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3597 1 Мексиканское песо 0,0931 1 Молдавский лей 0,0935 1 Египетский фунт 0,0552 1 Норвежская крона 0,1558 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,3919 1 Сингапурский доллар 1,2422 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2306 1 Турецкая лира 0,0616 1 Тайваньский доллар 0,0529 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0464 100 Японских йен 1,1394 1 Новозеландский доллар 1,0143 Золото (1 унция) 3146,3430 Серебро (1 унция) 37,0745 Платина (1 унция) 1508,8350 Палладиум (1 унция) 1974,3800 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.10.2023)