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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7938 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0169 маната.
Финансы
9 октября 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7938 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0169 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7938

1 Российский рубль

0,0169

1 Австралийский доллар

1,0793

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5162

1 Бразильский реал

0,3302

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0878

100 Вон Республики Корея

0,1257

1 Чешская крона

0,0732

100 Чилийских песо

0,1846

1 Китайский юань

0,2330

1 Датская крона

0,2406

1 Грузинский лари

0,6367

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0734

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1546

1 Швейцарский франк

1,8674

1 Израильский шекель

0,4357

1 Канадский доллар

1,2445

1 Кувейтский динар

5,4985

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3597

1 Мексиканское песо

0,0931

1 Молдавский лей

0,0935

1 Египетский фунт

0,0552

1 Норвежская крона

0,1558

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,3919

1 Сингапурский доллар

1,2422

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2306

1 Турецкая лира

0,0616

1 Тайваньский доллар

0,0529

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0464

100 Японских йен

1,1394

1 Новозеландский доллар

1,0143

Золото (1 унция)

3146,3430

Серебро (1 унция)

37,0745

Платина (1 унция)

1508,8350

Палладиум (1 унция)

1974,3800
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.10.2023)

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