Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7938 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0169 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7938
|
1 Российский рубль
|
0,0169
|
1 Австралийский доллар
|
1,0793
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5162
|
1 Бразильский реал
|
0,3302
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0878
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1257
|
1 Чешская крона
|
0,0732
|
100 Чилийских песо
|
0,1846
|
1 Китайский юань
|
0,2330
|
1 Датская крона
|
0,2406
|
1 Грузинский лари
|
0,6367
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0734
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1546
|
1 Швейцарский франк
|
1,8674
|
1 Израильский шекель
|
0,4357
|
1 Канадский доллар
|
1,2445
|
1 Кувейтский динар
|
5,4985
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3597
|
1 Мексиканское песо
|
0,0931
|
1 Молдавский лей
|
0,0935
|
1 Египетский фунт
|
0,0552
|
1 Норвежская крона
|
0,1558
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,3919
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2422
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2306
|
1 Турецкая лира
|
0,0616
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0529
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0464
|
100 Японских йен
|
1,1394
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0143
|
Золото (1 унция)
|
3146,3430
|
Серебро (1 унция)
|
37,0745
|
Платина (1 унция)
|
1508,8350
|
Палладиум (1 унция)
|
1974,3800