Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36% - до 2,0122 маната, курс рубля повысился на 0,44% - 0,0228 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0122 1 Российский рубль 0,0228 1 Австралийский доллар 1,2611 1 Аргентинское песо 0,0177 1 Белорусский рубль 0,6570 1 Бразильский реал 0,3232 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1186 100 Вон Республики Корея 0,1479 1 Чешская крона 0,0778 100 Чилийских песо 0,2258 1 Китайский юань 0,2621 1 Датская крона 0,2706 1 Грузинский лари 0,5405 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3417 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1975 1 Швейцарский франк 1,8576 1 Израильский шекель 0,5185 1 Канадский доллар 1,3553 1 Кувейтский динар 5,6453 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4061 1 Мексиканское песо 0,0850 1 Молдавский лей 0,0941 1 Египетский фунт 0,1084 1 Норвежская крона 0,1931 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4432 1 Сингапурский доллар 1,2554 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4203 1 Турецкая лира 0,1956 1 Тайваньский доллар 0,0606 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0623 100 Японских йен 1,5466 1 Новозеландский доллар 1,1790 Золото (1 унция) 3065,1085 Серебро (1 унция) 43,9912 Платина (1 унция) 1833,7410 Палладий (1 унция) 4768,7720 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Currency exchange rates by Central Bank of Azerbaijan (09.07.2021)