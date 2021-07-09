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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 июля 2021 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36% - до 2,0122 маната, курс рубля повысился на 0,44% - 0,0228 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0122

1 Российский рубль

0,0228

1 Австралийский доллар

1,2611

1 Аргентинское песо

0,0177

1 Белорусский рубль

0,6570

1 Бразильский реал

0,3232

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1186

100 Вон Республики Корея

0,1479

1 Чешская крона

0,0778

100 Чилийских песо

0,2258

1 Китайский юань

0,2621

1 Датская крона

0,2706

1 Грузинский лари

0,5405

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3417

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1975

1 Швейцарский франк

1,8576

1 Израильский шекель

0,5185

1 Канадский доллар

1,3553

1 Кувейтский динар

5,6453

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4061

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,1931

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4432

1 Сингапурский доллар

1,2554

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4203

1 Турецкая лира

0,1956

1 Тайваньский доллар

0,0606

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,5466

1 Новозеландский доллар

1,1790

Золото (1 унция)

3065,1085

Серебро (1 унция)

43,9912

Платина (1 унция)

1833,7410

Палладий (1 унция)

4768,7720
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Версия на английском языке Currency exchange rates by Central Bank of Azerbaijan (09.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.07.2021)

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