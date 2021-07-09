Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36% - до 2,0122 маната, курс рубля повысился на 0,44% - 0,0228 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0122
|
1 Российский рубль
|
0,0228
|
1 Австралийский доллар
|
1,2611
|
1 Аргентинское песо
|
0,0177
|
1 Белорусский рубль
|
0,6570
|
1 Бразильский реал
|
0,3232
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1186
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1479
|
1 Чешская крона
|
0,0778
|
100 Чилийских песо
|
0,2258
|
1 Китайский юань
|
0,2621
|
1 Датская крона
|
0,2706
|
1 Грузинский лари
|
0,5405
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3417
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1975
|
1 Швейцарский франк
|
1,8576
|
1 Израильский шекель
|
0,5185
|
1 Канадский доллар
|
1,3553
|
1 Кувейтский динар
|
5,6453
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4061
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0941
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,1931
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4432
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2554
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4203
|
1 Турецкая лира
|
0,1956
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0606
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,5466
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1790
|
Золото (1 унция)
|
3065,1085
|
Серебро (1 унция)
|
43,9912
|
Платина (1 унция)
|
1833,7410
|
Палладий (1 унция)
|
4768,7720