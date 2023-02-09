Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01%, составив 1,8247 маната, курс рубля снизился на 2,08% - до 0,0235 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8247 1 Российский рубль 0,0235 1 Австралийский доллар 1,1824 1 Аргентинское песо 0,0090 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3269 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0960 100 Вон Республики Корея 0,1345 1 Чешская крона 0,0768 100 Чилийских песо 0,2124 1 Китайский юань 0,2504 1 Датская крона 0,2453 1 Грузинский лари 0,6391 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0553 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1609 1 Швейцарский франк 1,8488 1 Израильский шекель 0,4859 1 Канадский доллар 1,2656 1 Кувейтский динар 5,5613 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0196 100 Ливанских фунтов 0,1113 1 Малазийский ринггит 0,3946 1 Мексиканское песо 0,0898 1 Молдавский лей 0,0907 1 Египетский фунт 0,0560 1 Норвежская крона 0,1653 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3852 1 Сингапурский доллар 1,2823 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2812 1 Турецкая лира 0,0903 1 Тайваньский доллар 0,0565 1 Таджикский сомони 0,1656 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2939 1 Новозеландский доллар 1,0787 Золото (1 унция) 3195,8470 Серебро (1 унция) 38,0860 Платина (1 унция) 1665,1840 Палладий (1 унция) 2827,4570 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.02.2023)