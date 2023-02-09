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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 февраля 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01%, составив 1,8247 маната, курс рубля снизился на 2,08% - до 0,0235 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8247

1 Российский рубль

0,0235

1 Австралийский доллар

1,1824

1 Аргентинское песо

0,0090

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3269

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0960

100 Вон Республики Корея

0,1345

1 Чешская крона

0,0768

100 Чилийских песо

0,2124

1 Китайский юань

0,2504

1 Датская крона

0,2453

1 Грузинский лари

0,6391

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0553

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1609

1 Швейцарский франк

1,8488

1 Израильский шекель

0,4859

1 Канадский доллар

1,2656

1 Кувейтский динар

5,5613

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0196

100 Ливанских фунтов

0,1113

1 Малазийский ринггит

0,3946

1 Мексиканское песо

0,0898

1 Молдавский лей

0,0907

1 Египетский фунт

0,0560

1 Норвежская крона

0,1653

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3852

1 Сингапурский доллар

1,2823

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2812

1 Турецкая лира

0,0903

1 Тайваньский доллар

0,0565

1 Таджикский сомони

0,1656

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2939

1 Новозеландский доллар

1,0787

Золото (1 унция)

3195,8470

Серебро (1 унция)

38,0860

Платина (1 унция)

1665,1840

Палладий (1 унция)

2827,4570
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.02.2023)

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