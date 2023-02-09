Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01%, составив 1,8247 маната, курс рубля снизился на 2,08% - до 0,0235 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8247
|
1 Российский рубль
|
0,0235
|
1 Австралийский доллар
|
1,1824
|
1 Аргентинское песо
|
0,0090
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3269
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0960
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1345
|
1 Чешская крона
|
0,0768
|
100 Чилийских песо
|
0,2124
|
1 Китайский юань
|
0,2504
|
1 Датская крона
|
0,2453
|
1 Грузинский лари
|
0,6391
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0553
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1609
|
1 Швейцарский франк
|
1,8488
|
1 Израильский шекель
|
0,4859
|
1 Канадский доллар
|
1,2656
|
1 Кувейтский динар
|
5,5613
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0196
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3946
|
1 Мексиканское песо
|
0,0898
|
1 Молдавский лей
|
0,0907
|
1 Египетский фунт
|
0,0560
|
1 Норвежская крона
|
0,1653
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3852
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2823
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2812
|
1 Турецкая лира
|
0,0903
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0565
|
1 Таджикский сомони
|
0,1656
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2939
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0787
|
Золото (1 унция)
|
3195,8470
|
Серебро (1 унция)
|
38,0860
|
Платина (1 унция)
|
1665,1840
|
Палладий (1 унция)
|
2827,4570