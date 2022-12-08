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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 декабря 2022 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,7849, курс рубля - на 1,1%, до 0,0270 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7849

1 Российский рубль

0,0270

1 Австралийский доллар

1,1415

1 Аргентинское песо

0,0100

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3259

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0988

100 Вон Республики Корея

0,1286

1 Чешская крона

0,0735

100 Чилийских песо

0,1963

1 Китайский юань

0,2437

1 Датская крона

0,2400

1 Грузинский лари

0,6332

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,0713

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1635

1 Швейцарский франк

1,8048

1 Израильский шекель

0,4949

1 Канадский доллар

1,2429

1 Кувейтский динар

5,5387

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3858

1 Мексиканское песо

0,0862

1 Молдавский лей

0,0877

1 Египетский фунт

0,0690

1 Норвежская крона

0,1695

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3799

1 Сингапурский доллар

1,2523

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2503

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1674

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2412

1 Новозеландский доллар

1,0801

Золото (1 унция)

3031,8310

Серебро (1 унция)

38,4533

Платина (1 унция)

1717,4165

Палладий (1 унция)

3150,1850
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.12.2022)

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