Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,7849, курс рубля - на 1,1%, до 0,0270 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7849
|
1 Российский рубль
|
0,0270
|
1 Австралийский доллар
|
1,1415
|
1 Аргентинское песо
|
0,0100
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3259
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0988
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1286
|
1 Чешская крона
|
0,0735
|
100 Чилийских песо
|
0,1963
|
1 Китайский юань
|
0,2437
|
1 Датская крона
|
0,2400
|
1 Грузинский лари
|
0,6332
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0713
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1635
|
1 Швейцарский франк
|
1,8048
|
1 Израильский шекель
|
0,4949
|
1 Канадский доллар
|
1,2429
|
1 Кувейтский динар
|
5,5387
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3858
|
1 Мексиканское песо
|
0,0862
|
1 Молдавский лей
|
0,0877
|
1 Египетский фунт
|
0,0690
|
1 Норвежская крона
|
0,1695
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3799
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2523
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2503
|
1 Турецкая лира
|
0,0912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1674
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2412
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0801
|
Золото (1 унция)
|
3031,8310
|
Серебро (1 унция)
|
38,4533
|
Платина (1 унция)
|
1717,4165
|
Палладий (1 унция)
|
3150,1850