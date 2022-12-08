Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,7849, курс рубля - на 1,1%, до 0,0270 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7849 1 Российский рубль 0,0270 1 Австралийский доллар 1,1415 1 Аргентинское песо 0,0100 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3259 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0988 100 Вон Республики Корея 0,1286 1 Чешская крона 0,0735 100 Чилийских песо 0,1963 1 Китайский юань 0,2437 1 Датская крона 0,2400 1 Грузинский лари 0,6332 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,0713 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1635 1 Швейцарский франк 1,8048 1 Израильский шекель 0,4949 1 Канадский доллар 1,2429 1 Кувейтский динар 5,5387 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3858 1 Мексиканское песо 0,0862 1 Молдавский лей 0,0877 1 Египетский фунт 0,0690 1 Норвежская крона 0,1695 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3799 1 Сингапурский доллар 1,2523 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2503 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0554 1 Таджикский сомони 0,1674 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2412 1 Новозеландский доллар 1,0801 Золото (1 унция) 3031,8310 Серебро (1 унция) 38,4533 Платина (1 унция) 1717,4165 Палладий (1 унция) 3150,1850 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.12.2022)