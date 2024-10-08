Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,16% - до 1,8675 маната, курс рубля - понизился на 1,12% - до 0,0177 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8675 1 Российский рубль 0,0177 1 Австралийский доллар 1,1457 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3097 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0975 100 Вон Республики Корея 0,1262 1 Чешская крона 0,0736 100 Чилийских песо 0,1836 1 Китайский юань 0,2408 1 Датская крона 0,2505 1 Грузинский лари 0,6187 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2254 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1643 1 Швейцарский франк 1,9905 1 Израильский шекель 0,4475 1 Канадский доллар 1,2481 1 Кувейтский динар 5,5494 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3963 1 Мексиканское песо 0,0880 1 Молдавский лей 0,0970 1 Египетский фунт 0,0351 1 Норвежская крона 0,1596 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4320 1 Сингапурский доллар 1,3043 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2775 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1597 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1476 1 Новозеландский доллар 1,0417 Золото (1 унция) 4492,9555 Серебро (1 унция) 53,4714 Платина (1 унция) 1647,9970 Палладий (1 унция) 1713,6000 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.10.2024)