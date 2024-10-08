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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 октября 2024 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,16% - до 1,8675 маната, курс рубля - понизился на 1,12% - до 0,0177 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8675

1 Российский рубль

0,0177

1 Австралийский доллар

1,1457

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3097

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0975

100 Вон Республики Корея

0,1262

1 Чешская крона

0,0736

100 Чилийских песо

0,1836

1 Китайский юань

0,2408

1 Датская крона

0,2505

1 Грузинский лари

0,6187

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2254

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1643

1 Швейцарский франк

1,9905

1 Израильский шекель

0,4475

1 Канадский доллар

1,2481

1 Кувейтский динар

5,5494

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3963

1 Мексиканское песо

0,0880

1 Молдавский лей

0,0970

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1596

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4320

1 Сингапурский доллар

1,3043

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2775

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1597

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1476

1 Новозеландский доллар

1,0417

Золото (1 унция)

4492,9555

Серебро (1 унция)

53,4714

Платина (1 унция)

1647,9970

Палладий (1 унция)

1713,6000
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.10.2024)

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