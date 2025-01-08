Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7598 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,8% - до 1,5837 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7598 100 российских рублей 1,5837 1 австралийский доллар 1,0590 1 белорусский рубль 0,4932 1 болгарский лев 0,8998 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1169 1 чешская крона 0,0700 1 китайский юань 0,2319 1 датская крона 0,2359 1 грузинский лари 0,6028 1 гонконгский доллар 0,2186 1 индийская рупия 0,0198 1 британский фунт 2,1220 10 000 иранских риалов 0,0298 1 шведская крона 0,1530 1 швейцарский франк 1,8700 1 израильский шекель 0,4644 1 канадский доллар 1,1846 1 кувейтский динар 5,5120 100 казахстанских тенге 0,3218 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4236 1 молдавский лей 0,0921 1 норвежская крона 0,1500 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6103 1 польский злотый 0,4127 1 румынский лей 0,3538 1 сербский динар 0,0150 1 сингапурский доллар 1,2453 1 Риал Саудовской Аравии 0,4528 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2167 1 Турецкая лира 0,0481 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0402 100 Японских йен 1,0744 1 Новозеландский доллар 0,9577 Золото 4500,3845 Серебро 51,0612 Платина 1611,8805 Палладий 1571,7350 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.01.2025)