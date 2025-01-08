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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 января 2025 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7598 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,8% - до 1,5837 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7598

100 российских рублей

1,5837

1 австралийский доллар

1,0590

1 белорусский рубль

0,4932

1 болгарский лев

0,8998

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1169

1 чешская крона

0,0700

1 китайский юань

0,2319

1 датская крона

0,2359

1 грузинский лари

0,6028

1 гонконгский доллар

0,2186

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,1220

10 000 иранских риалов

0,0298

1 шведская крона

0,1530

1 швейцарский франк

1,8700

1 израильский шекель

0,4644

1 канадский доллар

1,1846

1 кувейтский динар

5,5120

100 казахстанских тенге

0,3218

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4236

1 молдавский лей

0,0921

1 норвежская крона

0,1500

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6103

1 польский злотый

0,4127

1 румынский лей

0,3538

1 сербский динар

0,0150

1 сингапурский доллар

1,2453

1 Риал Саудовской Аравии

0,4528

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2167

1 Турецкая лира

0,0481

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0402

100 Японских йен

1,0744

1 Новозеландский доллар

0,9577

Золото

4500,3845

Серебро

51,0612

Платина

1611,8805

Палладий

1571,7350
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.01.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.01.2025)

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