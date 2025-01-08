Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7598 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,8% - до 1,5837 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7598
|
100 российских рублей
|
1,5837
|
1 австралийский доллар
|
1,0590
|
1 белорусский рубль
|
0,4932
|
1 болгарский лев
|
0,8998
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1169
|
1 чешская крона
|
0,0700
|
1 китайский юань
|
0,2319
|
1 датская крона
|
0,2359
|
1 грузинский лари
|
0,6028
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,1220
|
10 000 иранских риалов
|
0,0298
|
1 шведская крона
|
0,1530
|
1 швейцарский франк
|
1,8700
|
1 израильский шекель
|
0,4644
|
1 канадский доллар
|
1,1846
|
1 кувейтский динар
|
5,5120
|
100 казахстанских тенге
|
0,3218
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4236
|
1 молдавский лей
|
0,0921
|
1 норвежская крона
|
0,1500
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6103
|
1 польский злотый
|
0,4127
|
1 румынский лей
|
0,3538
|
1 сербский динар
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2453
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4528
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2167
|
1 Турецкая лира
|
0,0481
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0744
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9577
|
Золото
|
4500,3845
|
Серебро
|
51,0612
|
Платина
|
1611,8805
|
Палладий
|
1571,7350