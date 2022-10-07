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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,2% - до 1,6651 маната, курс рубля не изменился - 0,028 маната.
Финансы
7 октября 2022 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,2% - до 1,6651 маната, курс рубля не изменился - 0,028 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6651

1 Российский рубль

0,0280

1 Австралийский доллар

1,0891

1 Аргентинское песо

0,0114

1 Белорусский рубль

0,6703

1 Бразильский реал

0,3255

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0944

100 Вон Республики Корея

0,1205

1 Чешская крона

0,0680

100 Чилийских песо

0,1801

1 Китайский юань

0,2389

1 Датская крона

0,2238

1 Грузинский лари

0,6074

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

1,8974

100 Индонезийских рупий

0, 0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1525

1 Швейцарский франк

1,7173

1 Израильский шекель

0,4821

1 Канадский доллар

1,2365

1 Кувейтский динар

5,4826

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0210

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3655

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0877

1 Египетский фунт

0,0865

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3409

1 Сингапурский доллар

1,1889

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1883

1 Турецкая лира

0,0915

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1723

1 Новозеландский доллар

0,9609

Золото (1 унция)

2908,4195

Серебро (1 унция)

35,2321

Платина (1 унция)

1570,1370

Палладий (1 унция)

3838,4555
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.10.2022)

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