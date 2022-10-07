Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,2% - до 1,6651 маната, курс рубля не изменился - 0,028 маната.

https://static.report.az/photo/63939155-dda3-352f-bdaa-21b0065e9bc8.jpg https://static.report.az/photo/63939155-dda3-352f-bdaa-21b0065e9bc8.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,2% - до 1,6651 маната, курс рубля не изменился - 0,028 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6651 1 Российский рубль 0,0280 1 Австралийский доллар 1,0891 1 Аргентинское песо 0,0114 1 Белорусский рубль 0,6703 1 Бразильский реал 0,3255 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0944 100 Вон Республики Корея 0,1205 1 Чешская крона 0,0680 100 Чилийских песо 0,1801 1 Китайский юань 0,2389 1 Датская крона 0,2238 1 Грузинский лари 0,6074 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 1,8974 100 Индонезийских рупий 0, 0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1525 1 Швейцарский франк 1,7173 1 Израильский шекель 0,4821 1 Канадский доллар 1,2365 1 Кувейтский динар 5,4826 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0210 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3655 1 Мексиканское песо 0,0845 1 Молдавский лей 0,0877 1 Египетский фунт 0,0865 1 Норвежская крона 0,1586 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3409 1 Сингапурский доллар 1,1889 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1883 1 Турецкая лира 0,0915 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1723 1 Новозеландский доллар 0,9609 Золото (1 унция) 2908,4195 Серебро (1 унция) 35,2321 Платина (1 унция) 1570,1370 Палладий (1 унция) 3838,4555 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.10.2022)