Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,2% - до 1,6651 маната, курс рубля не изменился - 0,028 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6651
|
1 Российский рубль
|
0,0280
|
1 Австралийский доллар
|
1,0891
|
1 Аргентинское песо
|
0,0114
|
1 Белорусский рубль
|
0,6703
|
1 Бразильский реал
|
0,3255
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0944
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1205
|
1 Чешская крона
|
0,0680
|
100 Чилийских песо
|
0,1801
|
1 Китайский юань
|
0,2389
|
1 Датская крона
|
0,2238
|
1 Грузинский лари
|
0,6074
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,8974
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1525
|
1 Швейцарский франк
|
1,7173
|
1 Израильский шекель
|
0,4821
|
1 Канадский доллар
|
1,2365
|
1 Кувейтский динар
|
5,4826
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0210
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3655
|
1 Мексиканское песо
|
0,0845
|
1 Молдавский лей
|
0,0877
|
1 Египетский фунт
|
0,0865
|
1 Норвежская крона
|
0,1586
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3409
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1889
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1883
|
1 Турецкая лира
|
0,0915
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0538
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1723
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9609
|
Золото (1 унция)
|
2908,4195
|
Серебро (1 унция)
|
35,2321
|
Платина (1 унция)
|
1570,1370
|
Палладий (1 унция)
|
3838,4555