Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8535 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8535 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,1191 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3437 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0904 100 Вон Республики Корея 0,1278 1 Чешская крона 0,0731 100 Чилийских песо 0,1726 1 Китайский юань 0,2362 1 Датская крона 0,2486 1 Грузинский лари 0,6403 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1655 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1654 1 Швейцарский франк 1,9287 1 Израильский шекель 0,4747 1 Канадский доллар 1,2587 1 Кувейтский динар 5,5301 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3611 1 Мексиканское песо 0,1007 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,0339 1 Норвежская крона 0,1622 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4309 1 Сингапурский доллар 1,2712 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2607 1 Турецкая лира 0,0534 1 Тайваньский доллар 0,0539 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0444 100 Японских йен 1,1441 1 Новозеландский доллар 1,0449 Золото (1 унция) 3666,9000 Серебро (1 унция) 41,0141 Платина (1 унция) 1545,0535 Палладиум (1 унция) 1760,3245 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.03.2024)