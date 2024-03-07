Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8535 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8535
|
1 Российский рубль
|
0,0187
|
1 Австралийский доллар
|
1,1191
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3437
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0904
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1278
|
1 Чешская крона
|
0,0731
|
100 Чилийских песо
|
0,1726
|
1 Китайский юань
|
0,2362
|
1 Датская крона
|
0,2486
|
1 Грузинский лари
|
0,6403
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1655
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1654
|
1 Швейцарский франк
|
1,9287
|
1 Израильский шекель
|
0,4747
|
1 Канадский доллар
|
1,2587
|
1 Кувейтский динар
|
5,5301
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3611
|
1 Мексиканское песо
|
0,1007
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,0339
|
1 Норвежская крона
|
0,1622
|
100 Узбекских сумов
|
0,0136
|
1 Польский злотый
|
0,4309
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2712
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2607
|
1 Турецкая лира
|
0,0534
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0539
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0444
|
100 Японских йен
|
1,1441
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0449
|
Золото (1 унция)
|
3666,9000
|
Серебро (1 унция)
|
41,0141
|
Платина (1 унция)
|
1545,0535
|
Палладиум (1 унция)
|
1760,3245