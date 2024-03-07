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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 марта 2024 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8535 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8535

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1191

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3437

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0904

100 Вон Республики Корея

0,1278

1 Чешская крона

0,0731

100 Чилийских песо

0,1726

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2486

1 Грузинский лари

0,6403

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1655

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1654

1 Швейцарский франк

1,9287

1 Израильский шекель

0,4747

1 Канадский доллар

1,2587

1 Кувейтский динар

5,5301

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3611

1 Мексиканское песо

0,1007

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,0339

1 Норвежская крона

0,1622

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4309

1 Сингапурский доллар

1,2712

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2607

1 Турецкая лира

0,0534

1 Тайваньский доллар

0,0539

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0444

100 Японских йен

1,1441

1 Новозеландский доллар

1,0449

Золото (1 унция)

3666,9000

Серебро (1 унция)

41,0141

Платина (1 унция)

1545,0535

Палладиум (1 унция)

1760,3245
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.03.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.03.2024)

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