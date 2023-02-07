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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8245 маната, курс рубля вырос на 0,4 % - до 0,0237 маната.
Финансы
7 февраля 2023 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8245 маната, курс рубля вырос на 0,4 % - до 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8245

1 Российский рубль

0,0237

1 Австралийский доллар

1,1777

1 Аргентинское песо

0,0090

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3301

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0964

100 Вон Республики Корея

0,1352

1 Чешская крона

0,0765

100 Чилийских песо

0,2115

1 Китайский юань

0,2505

1 Датская крона

0,2452

1 Грузинский лари

0,6439

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0471

100 Индонезийских рупий

0, 0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1602

1 Швейцарский франк

1,8339

1 Израильский шекель

0,4895

1 Канадский доллар

1,2660

1 Кувейтский динар

5,5605

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,1113

1 Малазийский ринггит

0,3954

1 Мексиканское песо

0,0887

1 Молдавский лей

0,0907

1 Египетский фунт

0,0562

1 Норвежская крона

0,1647

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3845

1 Сингапурский доллар

1,2804

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2809

1 Турецкая лира

0,0903

1 Тайваньский доллар

0,0566

1 Таджикский сомони

0,1654

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2851

1 Новозеландский доллар

1,0743

Золото (1 унция)

3186,2675

Серебро (1 унция)

37,9862

Платина (1 унция)

1655,7660

Палладий (1 унция)

2721,4025
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.02.2023)

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