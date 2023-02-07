Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8245 маната, курс рубля вырос на 0,4 % - до 0,0237 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8245 маната, курс рубля вырос на 0,4 % - до 0,0237 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8245 1 Российский рубль 0,0237 1 Австралийский доллар 1,1777 1 Аргентинское песо 0,0090 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3301 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0964 100 Вон Республики Корея 0,1352 1 Чешская крона 0,0765 100 Чилийских песо 0,2115 1 Китайский юань 0,2505 1 Датская крона 0,2452 1 Грузинский лари 0,6439 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0471 100 Индонезийских рупий 0, 0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1602 1 Швейцарский франк 1,8339 1 Израильский шекель 0,4895 1 Канадский доллар 1,2660 1 Кувейтский динар 5,5605 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,1113 1 Малазийский ринггит 0,3954 1 Мексиканское песо 0,0887 1 Молдавский лей 0,0907 1 Египетский фунт 0,0562 1 Норвежская крона 0,1647 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3845 1 Сингапурский доллар 1,2804 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2809 1 Турецкая лира 0,0903 1 Тайваньский доллар 0,0566 1 Таджикский сомони 0,1654 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2851 1 Новозеландский доллар 1,0743 Золото (1 унция) 3186,2675 Серебро (1 унция) 37,9862 Платина (1 унция) 1655,7660 Палладий (1 унция) 2721,4025 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.02.2023)