Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8245 маната, курс рубля вырос на 0,4 % - до 0,0237 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8245
|
1 Российский рубль
|
0,0237
|
1 Австралийский доллар
|
1,1777
|
1 Аргентинское песо
|
0,0090
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3301
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0964
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1352
|
1 Чешская крона
|
0,0765
|
100 Чилийских песо
|
0,2115
|
1 Китайский юань
|
0,2505
|
1 Датская крона
|
0,2452
|
1 Грузинский лари
|
0,6439
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0471
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1602
|
1 Швейцарский франк
|
1,8339
|
1 Израильский шекель
|
0,4895
|
1 Канадский доллар
|
1,2660
|
1 Кувейтский динар
|
5,5605
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3954
|
1 Мексиканское песо
|
0,0887
|
1 Молдавский лей
|
0,0907
|
1 Египетский фунт
|
0,0562
|
1 Норвежская крона
|
0,1647
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3845
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2804
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2809
|
1 Турецкая лира
|
0,0903
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0566
|
1 Таджикский сомони
|
0,1654
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2851
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0743
|
Золото (1 унция)
|
3186,2675
|
Серебро (1 унция)
|
37,9862
|
Платина (1 унция)
|
1655,7660
|
Палладий (1 унция)
|
2721,4025