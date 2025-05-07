Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18%, до 1,9286 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,23%, до 2,0859 маната.