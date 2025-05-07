Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18%, до 1,9286 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,23%, до 2,0859 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9286
|
100 российских рублей
|
2,0859
|
1 австралийский доллар
|
1,1015
|
1 белорусский рубль
|
0,5543
|
1 болгарский лев
|
0,9860
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1213
|
1 чешская крона
|
0,0773
|
1 китайский юань
|
0,2352
|
1 датская крона
|
0,2585
|
1 грузинский лари
|
0,6198
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
1 индийская рупия
|
0,0201
|
1 британский фунт
|
2,2683
|
10 000 иранских риалов
|
0,0308
|
1 шведская крона
|
0,1772
|
1 швейцарский франк
|
2,0592
|
1 израильский шекель
|
0,4729
|
1 канадский доллар
|
1,2323
|
1 кувейтский динар
|
5,5432
|
100 казахстанских тенге
|
0,3302
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4766
|
1 молдавский лей
|
0,0991
|
1 норвежская крона
|
0,1653
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6043
|
1 польский злотый
|
0,4510
|
1 румынский лей
|
0,3788
|
1 сербский динар
|
0,0165
|
1 сингапурский доллар
|
1,3157
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3050
|
1 Турецкая лира
|
0,0440
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1865
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0199
|
Золото
|
5750,2330
|
Серебро
|
56,0962
|
Платина
|
1677,6960
|
Палладий
|
1651,2440