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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2025) Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2025)
Финансы
7 мая 2025 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18%, до 1,9286 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,23%, до 2,0859 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9286

100 российских рублей

2,0859

1 австралийский доллар

1,1015

1 белорусский рубль

0,5543

1 болгарский лев

0,9860

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1213

1 чешская крона

0,0773

1 китайский юань

0,2352

1 датская крона

0,2585

1 грузинский лари

0,6198

1 гонконгский доллар

0,2192

1 индийская рупия

0,0201

1 британский фунт

2,2683

10 000 иранских риалов

0,0308

1 шведская крона

0,1772

1 швейцарский франк

2,0592

1 израильский шекель

0,4729

1 канадский доллар

1,2323

1 кувейтский динар

5,5432

100 казахстанских тенге

0,3302

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4766

1 молдавский лей

0,0991

1 норвежская крона

0,1653

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6043

1 польский злотый

0,4510

1 румынский лей

0,3788

1 сербский динар

0,0165

1 сингапурский доллар

1,3157

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3050

1 Турецкая лира

0,0440

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1865

1 Новозеландский доллар

1,0199

Золото

5750,2330

Серебро

56,0962

Платина

1677,6960

Палладий

1651,2440
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.05.2025)

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