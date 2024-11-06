Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8% - до 1,8342 маната, курс рубля повысился на 1,7% - до 0,0175 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8342 1 Российский рубль 0,0175 1 Австралийский доллар 1,1139 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2958 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0962 100 Вон Республики Корея 0,1220 1 Чешская крона 0,0722 100 Чилийских песо 0,1778 1 Китайский юань 0,2376 1 Датская крона 0,2460 1 Грузинский лари 0,6247 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,1973 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1570 1 Швейцарский франк 1,9525 1 Израильский шекель 0,4536 1 Канадский доллар 1,2235 1 Кувейтский динар 5,5401 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3860 1 Мексиканское песо 0,0821 1 Молдавский лей 0,0956 1 Египетский фунт 0,0346 1 Норвежская крона 0,1533 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4200 1 Сингапурский доллар 1,2791 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2674 1 Турецкая лира 0,0495 1 Тайваньский доллар 0,0529 1 Таджикский сомони 0,1590 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0410 100 Японских йен 1,1090 1 Новозеландский доллар 1,0107 Золото (1 унция) 4663,3040 Серебро (1 унция) 54,9746 Платина (1 унция) 1682,4050 Палладиум (1 унция) 1802,6715 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.11.2024)