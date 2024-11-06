Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8% - до 1,8342 маната, курс рубля повысился на 1,7% - до 0,0175 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8342
|
1 Российский рубль
|
0,0175
|
1 Австралийский доллар
|
1,1139
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,2958
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0962
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1220
|
1 Чешская крона
|
0,0722
|
100 Чилийских песо
|
0,1778
|
1 Китайский юань
|
0,2376
|
1 Датская крона
|
0,2460
|
1 Грузинский лари
|
0,6247
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1973
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1570
|
1 Швейцарский франк
|
1,9525
|
1 Израильский шекель
|
0,4536
|
1 Канадский доллар
|
1,2235
|
1 Кувейтский динар
|
5,5401
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3860
|
1 Мексиканское песо
|
0,0821
|
1 Молдавский лей
|
0,0956
|
1 Египетский фунт
|
0,0346
|
1 Норвежская крона
|
0,1533
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4200
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2791
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2674
|
1 Турецкая лира
|
0,0495
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0529
|
1 Таджикский сомони
|
0,1590
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1090
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0107
|
Золото (1 унция)
|
4663,3040
|
Серебро (1 унция)
|
54,9746
|
Платина (1 унция)
|
1682,4050
|
Палладиум (1 унция)
|
1802,6715