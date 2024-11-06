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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 ноября 2024 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8% - до 1,8342 маната, курс рубля повысился на 1,7% - до 0,0175 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8342

1 Российский рубль

0,0175

1 Австралийский доллар

1,1139

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2958

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0962

100 Вон Республики Корея

0,1220

1 Чешская крона

0,0722

100 Чилийских песо

0,1778

1 Китайский юань

0,2376

1 Датская крона

0,2460

1 Грузинский лари

0,6247

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,1973

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1570

1 Швейцарский франк

1,9525

1 Израильский шекель

0,4536

1 Канадский доллар

1,2235

1 Кувейтский динар

5,5401

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3860

1 Мексиканское песо

0,0821

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0346

1 Норвежская крона

0,1533

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4200

1 Сингапурский доллар

1,2791

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2674

1 Турецкая лира

0,0495

1 Тайваньский доллар

0,0529

1 Таджикский сомони

0,1590

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1090

1 Новозеландский доллар

1,0107

Золото (1 унция)

4663,3040

Серебро (1 унция)

54,9746

Платина (1 унция)

1682,4050

Палладиум (1 унция)

1802,6715
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.11.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2024)

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