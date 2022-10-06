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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 октября 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,58%, до 1,6853, курс рубля упал на 1,75%, до 0,0280 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6853

1 Российский рубль

0,0280

1 Австралийский доллар

1,1100

1 Аргентинское песо

0,0114

1 Белорусский рубль

0,6703

1 Бразильский реал

0,3271

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0959

100 Вон Республики Корея

0,1215

1 Чешская крона

0,0688

100 Чилийских песо

0,1808

1 Китайский юань

0,2389

1 Датская крона

0,2265

1 Грузинский лари

0,6071

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

1,9298

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1556

1 Швейцарский франк

1,7328

1 Израильский шекель

0,4835

1 Канадский доллар

1,2519

1 Кувейтский динар

5,4928

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0210

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,3672

1 Мексиканское песо

0,0848

1 Молдавский лей

0,0876

1 Египетский фунт

0,0866

1 Норвежская крона

0,1625

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3497

1 Сингапурский доллар

1,1961

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1930

1 Турецкая лира

0,0915

1 Тайваньский доллар

0,0540

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,1761

1 Новозеландский доллар

0,9850

Золото (1 унция)

2927,9525

Серебро (1 унция)

35,3706

Платина (1 унция)

1576,5035

Палладий (1 унция)

3872,1665
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2022)

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