Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2022)

|
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6853
|
1 Российский рубль
|
0,0280
|
1 Австралийский доллар
|
1,1100
|
1 Аргентинское песо
|
0,0114
|
1 Белорусский рубль
|
0,6703
|
1 Бразильский реал
|
0,3271
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0959
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1215
|
1 Чешская крона
|
0,0688
|
100 Чилийских песо
|
0,1808
|
1 Китайский юань
|
0,2389
|
1 Датская крона
|
0,2265
|
1 Грузинский лари
|
0,6071
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9298
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1556
|
1 Швейцарский франк
|
1,7328
|
1 Израильский шекель
|
0,4835
|
1 Канадский доллар
|
1,2519
|
1 Кувейтский динар
|
5,4928
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0210
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3672
|
1 Мексиканское песо
|
0,0848
|
1 Молдавский лей
|
0,0876
|
1 Египетский фунт
|
0,0866
|
1 Норвежская крона
|
0,1625
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3497
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1961
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1930
|
1 Турецкая лира
|
0,0915
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0540
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,1761
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9850
|
Золото (1 унция)
|
2927,9525
|
Серебро (1 унция)
|
35,3706
|
Платина (1 унция)
|
1576,5035
|
Палладий (1 унция)
|
3872,1665