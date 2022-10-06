Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,58%, до 1,6853, курс рубля упал на 1,75%, до 0,0280 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6853 1 Российский рубль 0,0280 1 Австралийский доллар 1,1100 1 Аргентинское песо 0,0114 1 Белорусский рубль 0,6703 1 Бразильский реал 0,3271 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0959 100 Вон Республики Корея 0,1215 1 Чешская крона 0,0688 100 Чилийских песо 0,1808 1 Китайский юань 0,2389 1 Датская крона 0,2265 1 Грузинский лари 0,6071 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 1,9298 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1556 1 Швейцарский франк 1,7328 1 Израильский шекель 0,4835 1 Канадский доллар 1,2519 1 Кувейтский динар 5,4928 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0210 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,3672 1 Мексиканское песо 0,0848 1 Молдавский лей 0,0876 1 Египетский фунт 0,0866 1 Норвежская крона 0,1625 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3497 1 Сингапурский доллар 1,1961 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1930 1 Турецкая лира 0,0915 1 Тайваньский доллар 0,0540 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,1761 1 Новозеландский доллар 0,9850 Золото (1 унция) 2927,9525 Серебро (1 унция) 35,3706 Платина (1 унция) 1576,5035 Палладий (1 унция) 3872,1665 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.10.2022)