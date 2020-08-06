Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,53% - до 2,0195 маната, курс рубля - на 0,43% - до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0195
|
1 Российский рубль
|
0.0233
|
1 Австралийский доллар
|
1.2242
|
1 Аргентинское песо
|
0.0234
|
1 Белорусский рубль
|
0.6982
|
1 Бразильский реал
|
0.3212
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.0982
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1435
|
1 Чешская крона
|
0.0774
|
100 Чилийских песо
|
0.2187
|
1 Китайский юань
|
0.2449
|
1 Датская крона
|
0.2710
|
1 Грузинский лари
|
0.5535
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2330
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0117
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1965
|
1 Швейцарский франк
|
1.8713
|
1 Израильский шекель
|
0.4991
|
1 Канадский доллар
|
1.2822
|
1 Кувейтский динар
|
5.5626
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0219
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4062
|
1 Мексиканское песо
|
0.0760
|
1 Молдавский лей
|
0.1027
|
1 Египетский фунт
|
0.1063
|
1 Норвежская крона
|
0.1901
|
100 Узбекских сум
|
0.0166
|
1 Польский злотый
|
0.4590
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2416
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4004
|
1 Турецкая лира
|
0.2409
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0579
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0614
|
100 Японских йен
|
1.6110
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1291
|
Золото (1 унция)
|
3476.2025
|
Серебро (1 унция)
|
45.9966
|
Платина (1 унция)
|
1651.6775
|
Палладий (1 унция)
|
3709.5530