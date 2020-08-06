Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2020)

По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,53%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,53% - до 2,0195 маната, курс рубля - на 0,43% - до 0,0233 маната.