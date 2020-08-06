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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2020) По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,53%
Финансы
6 августа 2020 г. 10:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2020)
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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,53% - до 2,0195 маната, курс рубля - на 0,43% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0195

1 Российский рубль

0.0233

1 Австралийский доллар

1.2242

1 Аргентинское песо

0.0234

1 Белорусский рубль

0.6982

1 Бразильский реал

0.3212

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0982

100 Вон Республики Корея

0.1435

1 Чешская крона

0.0774

100 Чилийских песо

0.2187

1 Китайский юань

0.2449

1 Датская крона

0.2710

1 Грузинский лари

0.5535

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2330

100 Индонезийских рупий

0.0117

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1965

1 Швейцарский франк

1.8713

1 Израильский шекель

0.4991

1 Канадский доллар

1.2822

1 Кувейтский динар

5.5626

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1127

1 Малазийский ринггит

0.4062

1 Мексиканское песо

0.0760

1 Молдавский лей

0.1027

1 Египетский фунт

0.1063

1 Норвежская крона

0.1901

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4590

1 Сингапурский доллар

1.2416

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.4004

1 Турецкая лира

0.2409

1 Тайваньский доллар

0.0579

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0614

100 Японских йен

1.6110

1 Новозеландский доллар

1.1291

Золото (1 унция)

3476.2025

Серебро (1 унция)

45.9966

Платина (1 унция)

1651.6775

Палладий (1 унция)

3709.5530
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.08.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.08.2020)

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