Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18% - до 2,0403 маната, курс рубля остался на уровне 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0403
|
1 Российский рубль
|
0,0227
|
1 Австралийский доллар
|
1,3136
|
1 Аргентинское песо
|
0,0181
|
1 Белорусский рубль
|
0,6652
|
1 Бразильский реал
|
0,3175
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1183
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1510
|
1 Чешская крона
|
0,0791
|
100 Чилийских песо
|
0,2412
|
1 Китайский юань
|
0,2623
|
1 Датская крона
|
0,2744
|
1 Грузинский лари
|
0,4942
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3626
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2001
|
1 Швейцарский франк
|
1,8601
|
1 Израильский шекель
|
0,5208
|
1 Канадский доллар
|
1,3853
|
1 Кувейтский динар
|
5,6411
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4122
|
1 Мексиканское песо
|
0,0839
|
1 Молдавский лей
|
0,0953
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2035
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4455
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2717
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4354
|
1 Турецкая лира
|
0,2041
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0613
|
100 Японских йен
|
1,5543
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2251
|
Золото (1 унция)
|
3040,3140
|
Серебро (1 унция)
|
45,0258
|
Платина (1 унция)
|
2082,1430
|
Палладий (1 унция)
|
5056,4460