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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
6 мая 2021 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18% - до 2,0403 маната, курс рубля остался на уровне 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0403

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,3136

1 Аргентинское песо

0,0181

1 Белорусский рубль

0,6652

1 Бразильский реал

0,3175

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1183

100 Вон Республики Корея

0,1510

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2412

1 Китайский юань

0,2623

1 Датская крона

0,2744

1 Грузинский лари

0,4942

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3626

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2001

1 Швейцарский франк

1,8601

1 Израильский шекель

0,5208

1 Канадский доллар

1,3853

1 Кувейтский динар

5,6411

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4122

1 Мексиканское песо

0,0839

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2035

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4455

1 Сингапурский доллар

1,2717

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4354

1 Турецкая лира

0,2041

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0613

100 Японских йен

1,5543

1 Новозеландский доллар

1,2251

Золото (1 унция)

3040,3140

Серебро (1 унция)

45,0258

Платина (1 унция)

2082,1430

Палладий (1 унция)

5056,4460
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.05.2021)

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