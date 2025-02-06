Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,7658 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,7% - до 1,7347 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7658
|
100 российских рублей
|
1,7347
|
1 австралийский доллар
|
1,0645
|
1 белорусский рубль
|
0,4991
|
1 болгарский лев
|
0,9046
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1174
|
1 чешская крона
|
0,0701
|
1 китайский юань
|
0,2333
|
1 датская крона
|
0,2367
|
1 грузинский лари
|
0,6042
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,1230
|
10 000 иранских риалов
|
0,0297
|
1 шведская крона
|
0,1556
|
1 швейцарский франк
|
1,8829
|
1 израильский шекель
|
0,4802
|
1 канадский доллар
|
1,1847
|
1 кувейтский динар
|
5,5096
|
100 казахстанских тенге
|
0,3292
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4346
|
1 молдавский лей
|
0,0907
|
1 норвежская крона
|
0,1511
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6093
|
1 польский злотый
|
0,4199
|
1 румынский лей
|
0,3549
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2581
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2233
|
1 Турецкая лира
|
0,0473
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1160
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9631
|
Золото
|
4876,3225
|
Серебро
|
54,7655
|
Платина
|
1680,0505
|
Палладий
|
1691,5000