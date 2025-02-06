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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 февраля 2025 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,7658 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,7% - до 1,7347 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7658

100 российских рублей

1,7347

1 австралийский доллар

1,0645

1 белорусский рубль

0,4991

1 болгарский лев

0,9046

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1174

1 чешская крона

0,0701

1 китайский юань

0,2333

1 датская крона

0,2367

1 грузинский лари

0,6042

1 гонконгский доллар

0,2183

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,1230

10 000 иранских риалов

0,0297

1 шведская крона

0,1556

1 швейцарский франк

1,8829

1 израильский шекель

0,4802

1 канадский доллар

1,1847

1 кувейтский динар

5,5096

100 казахстанских тенге

0,3292

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4346

1 молдавский лей

0,0907

1 норвежская крона

0,1511

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6093

1 польский злотый

0,4199

1 румынский лей

0,3549

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2581

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2233

1 Турецкая лира

0,0473

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1160

1 Новозеландский доллар

0,9631

Золото

4876,3225

Серебро

54,7655

Платина

1680,0505

Палладий

1691,5000
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.02.2025)

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