Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,7658 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,7% - до 1,7347 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7658 100 российских рублей 1,7347 1 австралийский доллар 1,0645 1 белорусский рубль 0,4991 1 болгарский лев 0,9046 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1174 1 чешская крона 0,0701 1 китайский юань 0,2333 1 датская крона 0,2367 1 грузинский лари 0,6042 1 гонконгский доллар 0,2183 1 индийская рупия 0,0194 1 британский фунт 2,1230 10 000 иранских риалов 0,0297 1 шведская крона 0,1556 1 швейцарский франк 1,8829 1 израильский шекель 0,4802 1 канадский доллар 1,1847 1 кувейтский динар 5,5096 100 казахстанских тенге 0,3292 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4346 1 молдавский лей 0,0907 1 норвежская крона 0,1511 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6093 1 польский злотый 0,4199 1 румынский лей 0,3549 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2581 1 Риал Саудовской Аравии 0,4532 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2233 1 Турецкая лира 0,0473 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0409 100 Японских йен 1,1160 1 Новозеландский доллар 0,9631 Золото 4876,3225 Серебро 54,7655 Платина 1680,0505 Палладий 1691,5000 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram