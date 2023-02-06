Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,89% - до 1,8352 маната, курс рубля на 2,482% - до 0,0236 маната.

https://static.report.az/photo/cd731d4c-28b0-4bcf-8821-8b3a1d39fcb4.jpg https://static.report.az/photo/cd731d4c-28b0-4bcf-8821-8b3a1d39fcb4.jpg Freepik.com

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,89% - до 1,8352 маната, курс рубля на 2,482% - до 0,0236 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8352 1 Российский рубль 0,0236 1 Австралийский доллар 1,1801 1 Аргентинское песо 0,0090 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3312 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0973 100 Вон Республики Корея 0,1362 1 Чешская крона 0,0772 100 Чилийских песо 0,2136 1 Китайский юань 0,2508 1 Датская крона 0,2465 1 Грузинский лари 0,6443 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0504 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1611 1 Швейцарский франк 1,8369 1 Израильский шекель 0,4953 1 Канадский доллар 1,2683 1 Кувейтский динар 5,5588 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,1113 1 Малазийский ринггит 0,3992 1 Мексиканское песо 0,0893 1 Молдавский лей 0,0907 1 Египетский фунт 0,0561 1 Норвежская крона 0,1664 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3889 1 Сингапурский доллар 0,2849 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3010 1 Турецкая лира 0,0903 1 Тайваньский доллар 0,0568 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2914 1 Новозеландский доллар 1,0760 Золото (1 унция) 3193,3055 Серебро (1 унция) 38,2639 Платина (1 унция) 1666,2550 Палладий (1 унция) 2778,3865 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.02.2023)