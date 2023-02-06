Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,89% - до 1,8352 маната, курс рубля на 2,482% - до 0,0236 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8352
|
1 Российский рубль
|
0,0236
|
1 Австралийский доллар
|
1,1801
|
1 Аргентинское песо
|
0,0090
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3312
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0973
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1362
|
1 Чешская крона
|
0,0772
|
100 Чилийских песо
|
0,2136
|
1 Китайский юань
|
0,2508
|
1 Датская крона
|
0,2465
|
1 Грузинский лари
|
0,6443
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0504
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1611
|
1 Швейцарский франк
|
1,8369
|
1 Израильский шекель
|
0,4953
|
1 Канадский доллар
|
1,2683
|
1 Кувейтский динар
|
5,5588
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3992
|
1 Мексиканское песо
|
0,0893
|
1 Молдавский лей
|
0,0907
|
1 Египетский фунт
|
0,0561
|
1 Норвежская крона
|
0,1664
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3889
|
1 Сингапурский доллар
|
0,2849
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3010
|
1 Турецкая лира
|
0,0903
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0568
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2914
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0760
|
Золото (1 унция)
|
3193,3055
|
Серебро (1 унция)
|
38,2639
|
Платина (1 унция)
|
1666,2550
|
Палладий (1 унция)
|
2778,3865