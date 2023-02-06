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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,89% - до 1,8352 маната, курс рубля на 2,482% - до 0,0236 маната.
Финансы
6 февраля 2023 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2023)
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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,89% - до 1,8352 маната, курс рубля на 2,482% - до 0,0236 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8352

1 Российский рубль

0,0236

1 Австралийский доллар

1,1801

1 Аргентинское песо

0,0090

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3312

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0973

100 Вон Республики Корея

0,1362

1 Чешская крона

0,0772

100 Чилийских песо

0,2136

1 Китайский юань

0,2508

1 Датская крона

0,2465

1 Грузинский лари

0,6443

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0504

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1611

1 Швейцарский франк

1,8369

1 Израильский шекель

0,4953

1 Канадский доллар

1,2683

1 Кувейтский динар

5,5588

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,1113

1 Малазийский ринггит

0,3992

1 Мексиканское песо

0,0893

1 Молдавский лей

0,0907

1 Египетский фунт

0,0561

1 Норвежская крона

0,1664

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3889

1 Сингапурский доллар

0,2849

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3010

1 Турецкая лира

0,0903

1 Тайваньский доллар

0,0568

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2914

1 Новозеландский доллар

1,0760

Золото (1 унция)

3193,3055

Серебро (1 унция)

38,2639

Платина (1 унция)

1666,2550

Палладий (1 унция)

2778,3865
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.02.2023)

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