Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2025)

09:10

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,1%, до 1,7536 маната, а курс 100 российских рублей - на 5,8%, до 1,5373 маната.