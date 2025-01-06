Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,1%, до 1,7536 маната, а курс 100 российских рублей - на 5,8%, до 1,5373 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7536
|
100 российских рублей
|
1,5373
|
1 австралийский доллар
|
1,0578
|
1 белорусский рубль
|
0,4932
|
1 болгарский лев
|
0,8961
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1156
|
1 чешская крона
|
0,0698
|
1 китайский юань
|
0,2320
|
1 датская крона
|
0,2351
|
1 грузинский лари
|
0,6053
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,1144
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1531
|
1 швейцарский франк
|
1,8695
|
1 израильский шекель
|
0,4665
|
1 канадский доллар
|
1,1803
|
1 кувейтский динар
|
5,5105
|
100 казахстанских тенге
|
0,3224
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4220
|
1 молдавский лей
|
0,0921
|
1 норвежская крона
|
0,1496
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6104
|
1 польский злотый
|
0,4108
|
1 румынский лей
|
0,3526
|
1 сербский динар
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2410
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4527
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2075
|
1 Турецкая лира
|
0,0481
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
100 Японских йен
|
1,0778
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9557
|
Золото
|
4480,1290
|
Серебро
|
50,2461
|
Платина
|
1590,3160
|
Палладий
|
1563,7365