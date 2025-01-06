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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2025) 09:10
Финансы
6 января 2025 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,1%, до 1,7536 маната, а курс 100 российских рублей - на 5,8%, до 1,5373 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7536

100 российских рублей

1,5373

1 австралийский доллар

1,0578

1 белорусский рубль

0,4932

1 болгарский лев

0,8961

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1156

1 чешская крона

0,0698

1 китайский юань

0,2320

1 датская крона

0,2351

1 грузинский лари

0,6053

1 гонконгский доллар

0,2186

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,1144

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1531

1 швейцарский франк

1,8695

1 израильский шекель

0,4665

1 канадский доллар

1,1803

1 кувейтский динар

5,5105

100 казахстанских тенге

0,3224

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4220

1 молдавский лей

0,0921

1 норвежская крона

0,1496

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6104

1 польский злотый

0,4108

1 румынский лей

0,3526

1 сербский динар

0,0150

1 сингапурский доллар

1,2410

1 Риал Саудовской Аравии

0,4527

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2075

1 Турецкая лира

0,0481

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0403

100 Японских йен

1,0778

1 Новозеландский доллар

0,9557

Золото

4480,1290

Серебро

50,2461

Платина

1590,3160

Палладий

1563,7365
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2025)

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