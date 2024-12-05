Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,7881 маната, курс 100 российских рублей остался неизменным - на уровне 1,6190 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7881
|
100 российских рублей
|
1,6190
|
1 австралийский доллар
|
1,0935
|
1 белорусский рубль
|
0,4961
|
1 болгарский лев
|
0,9141
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1201
|
1 чешская крона
|
0,0710
|
1 китайский юань
|
0,2338
|
1 датская крона
|
0,2398
|
1 грузинский лари
|
0,6000
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0201
|
1 британский фунт
|
2,1595
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1556
|
1 швейцарский франк
|
1,9225
|
1 израильский шекель
|
0,4698
|
1 канадский доллар
|
1,2079
|
1 кувейтский динар
|
5,5294
|
100 казахстанских тенге
|
0,3238
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4325
|
1 молдавский лей
|
0,0930
|
1 норвежская крона
|
0,1539
|
100 узбекских сомов
|
0,0133
|
100 пакистанских рупий
|
0,6118
|
1 польский злотый
|
0,4178
|
1 румынский лей
|
0,3594
|
1 сербский динар
|
0,0153
|
1 сингапурский доллар
|
1,2657
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4525
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2331
|
1 Турецкая лира
|
0,0489
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1305
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9970
|
Золото
|
4498,0385
|
Серебро
|
53,0706
|
Платина
|
1601,5785
|
Палладий
|
1665,0395