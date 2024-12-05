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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 декабря 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,7881 маната, курс 100 российских рублей остался неизменным - на уровне 1,6190 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7881

100 российских рублей

1,6190

1 австралийский доллар

1,0935

1 белорусский рубль

0,4961

1 болгарский лев

0,9141

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1201

1 чешская крона

0,0710

1 китайский юань

0,2338

1 датская крона

0,2398

1 грузинский лари

0,6000

1 гонконгский доллар

0,2184

1 индийская рупия

0,0201

1 британский фунт

2,1595

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1556

1 швейцарский франк

1,9225

1 израильский шекель

0,4698

1 канадский доллар

1,2079

1 кувейтский динар

5,5294

100 казахстанских тенге

0,3238

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4325

1 молдавский лей

0,0930

1 норвежская крона

0,1539

100 узбекских сомов

0,0133

100 пакистанских рупий

0,6118

1 польский злотый

0,4178

1 румынский лей

0,3594

1 сербский динар

0,0153

1 сингапурский доллар

1,2657

1 Риал Саудовской Аравии

0,4525

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2331

1 Турецкая лира

0,0489

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1305

1 Новозеландский доллар

0,9970

Золото

4498,0385

Серебро

53,0706

Платина

1601,5785

Палладий

1665,0395
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.12.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.12.2024)

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