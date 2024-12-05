Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,7881 маната, курс 100 российских рублей остался неизменным - на уровне 1,6190 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7881 100 российских рублей 1,6190 1 австралийский доллар 1,0935 1 белорусский рубль 0,4961 1 болгарский лев 0,9141 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1201 1 чешская крона 0,0710 1 китайский юань 0,2338 1 датская крона 0,2398 1 грузинский лари 0,6000 1 гонконгский доллар 0,2184 1 индийская рупия 0,0201 1 британский фунт 2,1595 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1556 1 швейцарский франк 1,9225 1 израильский шекель 0,4698 1 канадский доллар 1,2079 1 кувейтский динар 5,5294 100 казахстанских тенге 0,3238 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4325 1 молдавский лей 0,0930 1 норвежская крона 0,1539 100 узбекских сомов 0,0133 100 пакистанских рупий 0,6118 1 польский злотый 0,4178 1 румынский лей 0,3594 1 сербский динар 0,0153 1 сингапурский доллар 1,2657 1 Риал Саудовской Аравии 0,4525 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2331 1 Турецкая лира 0,0489 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0408 100 Японских йен 1,1305 1 Новозеландский доллар 0,9970 Золото 4498,0385 Серебро 53,0706 Платина 1601,5785 Палладий 1665,0395 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.12.2024)