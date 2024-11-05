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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 ноября 2024 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18% - до 1,8488 маната, курс рубля понизился на 0,58% - до 0,0172 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8488

1 Российский рубль

0,0172

1 Австралийский доллар

1,1209

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2939

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0971

100 Вон Республики Корея

0,1232

1 Чешская крона

0,0730

100 Чилийских песо

0,1781

1 Китайский юань

0,2392

1 Датская крона

0,2479

1 Грузинский лари

0,6216

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2026

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1585

1 Швейцарский франк

1,9668

1 Израильский шекель

0,4529

1 Канадский доллар

1,2229

1 Кувейтский динар

5,5465

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3892

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0346

1 Норвежская крона

0,1545

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4242

1 Сингапурский доллар

1,2884

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2691

1 Турецкая лира

0,0495

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1594

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1150

1 Новозеландский доллар

1,0163

Золото (1 унция)

4648,6330

Серебро (1 унция)

55,1820

Платина (1 унция)

1676,3445

Палладий (1 унция)

1836,8925
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.11.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2024)

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