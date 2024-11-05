Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18% - до 1,8488 маната, курс рубля понизился на 0,58% - до 0,0172 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8488 1 Российский рубль 0,0172 1 Австралийский доллар 1,1209 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2939 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0971 100 Вон Республики Корея 0,1232 1 Чешская крона 0,0730 100 Чилийских песо 0,1781 1 Китайский юань 0,2392 1 Датская крона 0,2479 1 Грузинский лари 0,6216 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2026 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1585 1 Швейцарский франк 1,9668 1 Израильский шекель 0,4529 1 Канадский доллар 1,2229 1 Кувейтский динар 5,5465 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3892 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0954 1 Египетский фунт 0,0346 1 Норвежская крона 0,1545 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4242 1 Сингапурский доллар 1,2884 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2691 1 Турецкая лира 0,0495 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1594 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0410 100 Японских йен 1,1150 1 Новозеландский доллар 1,0163 Золото (1 унция) 4648,6330 Серебро (1 унция) 55,1820 Платина (1 унция) 1676,3445 Палладий (1 унция) 1836,8925 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.11.2024)