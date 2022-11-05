Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,74%, до 1,6926, курс рубля - на 0,37%, до 0,0274 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6926
|
1 Российский рубль
|
0,0274
|
1 Австралийский доллар
|
1,0998
|
1 Аргентинское песо
|
0,0107
|
1 Белорусский рубль
|
0,6731
|
1 Бразильский реал
|
0,3359
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0950
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1198
|
1 Чешская крона
|
0,0694
|
100 Чилийских песо
|
0,1835
|
1 Китайский юань
|
0,2366
|
1 Датская крона
|
0,2275
|
1 Грузинский лари
|
0,6217
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9343
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1560
|
1 Швейцарский франк
|
1,7084
|
1 Израильский шекель
|
0,4798
|
1 Канадский доллар
|
1,2612
|
1 Кувейтский динар
|
5,4773
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3581
|
1 Мексиканское песо
|
0,0871
|
1 Молдавский лей
|
0,0881
|
1 Египетский фунт
|
0,0701
|
1 Норвежская крона
|
0,1660
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3612
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2083
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1732
|
1 Турецкая лира
|
0,0916
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0528
|
1 Таджикский сомони
|
0,1668
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,1595
|
1 Новозеландский доллар
|
0,0083
|
Золото (1 унция)
|
2859,1790
|
Серебро (1 унция)
|
35,4595
|
Платина (1 унция)
|
1639,0635
|
Палладий (1 унция)
|
3190,0500