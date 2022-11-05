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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 ноября 2022 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,74%, до 1,6926, курс рубля - на 0,37%, до 0,0274 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6926

1 Российский рубль

0,0274

1 Австралийский доллар

1,0998

1 Аргентинское песо

0,0107

1 Белорусский рубль

0,6731

1 Бразильский реал

0,3359

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0950

100 Вон Республики Корея

0,1198

1 Чешская крона

0,0694

100 Чилийских песо

0,1835

1 Китайский юань

0,2366

1 Датская крона

0,2275

1 Грузинский лари

0,6217

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

1,9343

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1560

1 Швейцарский франк

1,7084

1 Израильский шекель

0,4798

1 Канадский доллар

1,2612

1 Кувейтский динар

5,4773

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,3581

1 Мексиканское песо

0,0871

1 Молдавский лей

0,0881

1 Египетский фунт

0,0701

1 Норвежская крона

0,1660

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3612

1 Сингапурский доллар

1,2083

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1732

1 Турецкая лира

0,0916

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1668

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,1595

1 Новозеландский доллар

0,0083

Золото (1 унция)

2859,1790

Серебро (1 унция)

35,4595

Платина (1 унция)

1639,0635

Палладий (1 унция)

3190,0500
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2022)

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