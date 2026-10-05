Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2026)

    Финансы
    • 05 октября, 2026
    • 09:25
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 1,9014 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,26%, до 2,0238 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9014

    100 российских рублей

    2,0238

    1 австралийский доллар

    1,1794

    1 белорусский рубль

    0,5638

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1262

    1 чешская крона

    0,0778

    1 китайский юань

    0,2535

    1 датская крона

    0,2544

    1 грузинский лари

    0,6550

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0177

    1 британский фунт

    2,2458

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1686

    1 швейцарский франк

    2,0483

    1 израильский шекель

    0,5570

    1 канадский доллар

    1,1902

    1 кувейтский динар

    5,5009

    100 казахстанских тенге

    0,3785

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5157

    1 молдавский лей

    0,0958

    1 норвежская крона

    0,1759

    100 узбекских сомов

    0,0144

    100 пакистанских рупий

    0,6136

    1 польский злотый

    0,4333

    1 румынский лей

    0,3556

    1 сербский динар

    0,0163

    1 сингапурский доллар

    1,3262

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4528

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3019

    1 Турецкая лира

    0,0346

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0378

    100 Японских йен

    1,0754

    1 Новозеландский доллар

    0,9504

    Золото

    7025,2755

    Серебро

    103,5511

    Платина

    2908,0710

    Палладий

    1988,2180
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.10.2026)
    CBA currency exchange rates (05.10.2026)
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